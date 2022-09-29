Günay Karacaoğlu kimdir? Günay Karacaoğlu eşi kim?
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Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile evlendiğini takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun, mutlu haberini paylaşmasının ardından Günay Karacaoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Günay Karacaoğlu kimdir? Günay Karacaoğlu eşi kim? İşte detaylar...
Dizi ve sinema oyuncusu Günay Karacaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile evlendiğini duyurdu. Paylaşıma eski eşi Şevket Çoruh'ta yorum yaptı. Oyuncunun, mutlu haberini paylaşmasının ardından Günay Karacaoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Günay Karacaoğlu kimdir? Günay Karacaoğlu eşi kim? Detaylar haberimizde...
GÜNAY KARACAOĞLU KİMDİR?
13 Mart 1971'de Kayseri'de doğdu. 1991 yılında "Müjdat Gezen Sanat Merkezi"ne girip 1995 yılında mezun oldu. Şevket Çoruh'un eski eşidir.
Filmografisi
Sevda Mecburi İstikamet (Sinema Filmi) Yakında
Evlat Olsa Sevilmez (Sinema Filmi) 2022
Aşk Mantık İntikam (TV Dizisi) 2021-2022 Zümrüt Korfalı
Gençliğim Eyvah (TV Dizisi) 2020 Hacer Asmalı
Ailecek Şaşkınız (Sinema Filmi) 2018 Serap
Hayati ve Diğerleri (TV Dizisi) 2017-2018
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Sinema Filmi) 2017
Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi) 2017
Roman Havası (TV Dizisi) - 2014 Elmas
Avrupa Avrupa (TV Dizisi) - 2013 Saadet Gürleyen
20 Dakika (TV Dizisi) - 2013 Akrep
İstanbul'un Altınları (TV Dizisi) 2011 Uğur
Gönülçelen (TV Dizisi) Gönülçelen 1. 2. Sezon 2010 Gülnaz
Bana Bunlarla Gel (TV Dizisi) 2010
Aşkım Aşkım (TV Dizisi) 2008 Hadise (13 Bölüm)
Osmanlı Cumhuriyeti 2008 Çiçekçi Kadın
Hemşire Meri (TV Dizisi) 2008 Meri
Düş Yakamdan (TV Dizisi) 2007 Şahane
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu 2006 Teorik Tuğçe
Kısmet (TV Dizisi) 2005 Kısmet
Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003 Hediye (2005/2006)
İnşaat 2003 Televizyoncu Kız
Bayanlar Baylar (TV Dizisi) 2002 Zakkum
Yarım Elma (TV Dizisi) 2002-2003 Gonca
Beşibiryerde (TV Dizisi) 2002
Bizim Otel (TV Dizisi) 2001 Naciye
Yeditepe İstanbul (TV Dizisi) 2001 Önem
Abuzer Kadayıf 2000 Yazgülü
Üzgünüm Leyla (TV Dizisi) 2000
Kahpe Bizans 1999 Anaç Hatun
Hayvanlara Dokunduk (TV Dizisi) 1997 Fatma
Köşe Kapmaca (TV Dizisi) 1996 Handan
Şehnaz Tango (TV Dizisi) 1994 Hasene
GÜNAY KARACAOĞLU EŞİ KİM?
Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu, uzun süredir birlikte olan Günay Karacaoğlu ve Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı dünyaevine girdi.