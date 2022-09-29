Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile evlendiğini takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun, mutlu haberini paylaşmasının ardından Günay Karacaoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Günay Karacaoğlu kimdir? Günay Karacaoğlu eşi kim? İşte detaylar...

Dizi ve sinema oyuncusu Günay Karacaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile evlendiğini duyurdu. Paylaşıma eski eşi Şevket Çoruh'ta yorum yaptı. Oyuncunun, mutlu haberini paylaşmasının ardından Günay Karacaoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Günay Karacaoğlu kimdir? Günay Karacaoğlu eşi kim? Detaylar haberimizde...

GÜNAY KARACAOĞLU KİMDİR?

13 Mart 1971'de Kayseri'de doğdu. 1991 yılında "Müjdat Gezen Sanat Merkezi"ne girip 1995 yılında mezun oldu. Şevket Çoruh'un eski eşidir.

Filmografisi

Sevda Mecburi İstikamet (Sinema Filmi) Yakında

Evlat Olsa Sevilmez (Sinema Filmi) 2022

Aşk Mantık İntikam (TV Dizisi) 2021-2022 Zümrüt Korfalı

Gençliğim Eyvah (TV Dizisi) 2020 Hacer Asmalı

Ailecek Şaşkınız (Sinema Filmi) 2018 Serap

Hayati ve Diğerleri (TV Dizisi) 2017-2018

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Sinema Filmi) 2017

Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi) 2017

Roman Havası (TV Dizisi) - 2014 Elmas

Avrupa Avrupa (TV Dizisi) - 2013 Saadet Gürleyen

20 Dakika (TV Dizisi) - 2013 Akrep

İstanbul'un Altınları (TV Dizisi) 2011 Uğur

Gönülçelen (TV Dizisi) Gönülçelen 1. 2. Sezon 2010 Gülnaz

Bana Bunlarla Gel (TV Dizisi) 2010

Aşkım Aşkım (TV Dizisi) 2008 Hadise (13 Bölüm)

Osmanlı Cumhuriyeti 2008 Çiçekçi Kadın

Hemşire Meri (TV Dizisi) 2008 Meri

Düş Yakamdan (TV Dizisi) 2007 Şahane

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu 2006 Teorik Tuğçe

Kısmet (TV Dizisi) 2005 Kısmet

Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003 Hediye (2005/2006)

İnşaat 2003 Televizyoncu Kız

Bayanlar Baylar (TV Dizisi) 2002 Zakkum

Yarım Elma (TV Dizisi) 2002-2003 Gonca

Beşibiryerde (TV Dizisi) 2002

Bizim Otel (TV Dizisi) 2001 Naciye

Yeditepe İstanbul (TV Dizisi) 2001 Önem

Abuzer Kadayıf 2000 Yazgülü

Üzgünüm Leyla (TV Dizisi) 2000

Kahpe Bizans 1999 Anaç Hatun

Hayvanlara Dokunduk (TV Dizisi) 1997 Fatma

Köşe Kapmaca (TV Dizisi) 1996 Handan

Şehnaz Tango (TV Dizisi) 1994 Hasene

GÜNAY KARACAOĞLU EŞİ KİM?

Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu, uzun süredir birlikte olan Günay Karacaoğlu ve Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı dünyaevine girdi.