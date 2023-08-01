Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Günay Güvenç ile gündem oldu. Peki, Günay Güvenç kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında?

Günay Güvenç kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Günay Güvenç Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Günay Güvenç kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında?

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Şu andaki takımı: Gaziantep Futbol Kulübü (Kaleci)

Boy: 1,85 m

Günay Güvenç (d. 25 Haziran 1991, Neu Ulm), kaleci mevkiinde forma giyen Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de forma giymektedir.

2016-2017 sezonu yaz transfer Döneminde 75.000 euro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olmuştur.

01 Temmuz 2016 tarihinde Göztepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2016-17 sezonunun bütün lig maçlarında Göztepe'nin kalesini 90 dakika korudu. Adana Demirspor maçında santradan yediği gol, sezonun en dikkat çeken gollerinden biri oldu. Yine de Güvenç, Göztepe kalesini korumayı bırakmadı ve play-off'a kalan takımın üç maçında da forma giydi. Penaltılara giden play-off finalinde Eskişehirspor karşısında iki penaltı kurtararak yıllar sonra Süper Lig'e çıkan Göztepe'nin bu başarısında önemli bir pay sahibi oldu.