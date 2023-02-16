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Günay Güvenç hangi takıma gitti? Günay Güvenç hangi takımda oynuyor?

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Günay Güvenç hangi takıma gitti? Günay Güvenç hangi takımda oynuyor?

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'da kaleci Günay Güvenç'in adı Galatasaray ile anılıyordu. Futbolseverler ise arama motorlarında Günay Güvenç hangi takıma gitti? Günay Güvenç hangi takımda oynuyor? sorularını araştırdı.

Ligden çekilen Gaziantep FK'da kaleci Günay Güvenç'in yeni adresi Kasımpaşa olduLigden çekilen Gaziantep FK'da kaleci Günay Güvenç'in yeni adresi Kasımpaşa oldu

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin vurduğu Gaziantep Fk, ligden çekilmesinin ardından futbolcularını başka takımlara kiralamaya devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekipte son olarak kaleci Günay Güvenç'in yeni adresi belli oldu. Peki, Günay Güvenç hangi takıma gitti? Günay Güvenç hangi takımda oynuyor?

GÜNAY GÜVENÇ HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'da kaleci Günay Güvenç'in adı Galatasaray ile anılıyordu. Deneyimli eldiven, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa forması giyecek. Yapılan anlaşmaya göre Günay Güvenç'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. DHA'nın haberine göre; Kasımpaşa, ligden çekilme kararı alan Gaziantep Fk'nın kaptanı Günay Güvenç'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Yapılan anlaşmaya göre tecrübeli oyuncu için satın alma opsiyonu bulunmuyor. Güvenç, sezon sonunda Gaziantep Fk'ya dönecek. Daha önce Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic ile yarım sezonluk kiralık anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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