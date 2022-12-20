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Gün dönümü ne zaman, günler ne zaman uzayacak?

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Gün dönümü ne zaman, günler ne zaman uzayacak?

Kış aylarının gelmesi ile birlikte konuya ilişkin birçok konu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu konulardan bir tanesi ise Günler ne zaman uzayacak? Sorusu oluyor. Peki, Gün dönümü ne zaman, günler ne zaman uzayacak? İşte detaylar..

Aralık ayının son günlerini yaşamamızla beraber vatandaşlar günlerin ne zaman uzayacağını merak etti. Günlerin uzaması birçok vatandaş için oldukça önemli bir yere sahip. Merak edilen ve araştırılan sorular arasında Günler ne zaman uzayacak? Sorusu da yer alıyor. Peki, Gün dönümü ne zaman, günler ne zaman uzayacak?

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK?

Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en uzun gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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