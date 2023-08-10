Gün batımı güneşin batmaya başladığı andan battığı ana kadar olan zamanı ifade ediyor. Bazı günler gün batımı çok farklı sahnelere ev sahipliği yapabiliyor. Bu güzel anları görmek isteyenler Gün batımı saat kaçta? Gün batımı ne kadar sürer? İstanbul, İzmir, Ankara gün batımı saatleri! Sorularını soruyor.

Gün batımı, güneşin gökyüzünün ufuk çizgisinin altına inerek kaybolması sürecidir. Güneşin düşük bir açıyla ufuk çizgisine yaklaşması sonucu meydana gelir. Bu olayda güneş ışığı atmosferin daha kalın tabakalarından geçerken dağılır ve renkleri farklı bir şekilde yansıtarak güzel renk tonlarına neden olur. Gün batımı, genellikle portreler, manzara fotoğrafları ve romantik görüntüler için popüler bir konu olmuştur. Peki, Gün batımı saat kaçta? Gün batımı ne kadar sürer? İstanbul, İzmir, Ankara gün batımı saatleri!

GÜN BATIMI SAAT KAÇTA?

Gün batımı kış ayının başlangıcına kadar her gün 1 dakika geriden gelmektedir. Bu yüzden gün batımı saati her gün değişmektedir. İşte İstanbul için gün batımı saatleri:

Perşembe, 10 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:09, Astronomik öğle: 13:09, Gün batımı: 20:10, gün uzunluğu: 14:01, Gece süresi: 09:59.

Cuma, 11 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:10, Astronomik öğle: 13:09, Gün batımı: 20:09, gün uzunluğu: 13:59, Gece süresi: 10:01.

Cumartesi, 12 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:11, Astronomik öğle: 13:09, Gün batımı: 20:07, gün uzunluğu: 13:56, Gece süresi: 10:04.

Pazar, 13 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:12, Astronomik öğle: 13:09, Gün batımı: 20:06, gün uzunluğu: 13:54, Gece süresi: 10:06.

Pazartesi, 14 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:13, Astronomik öğle: 13:09, Gün batımı: 20:05, gün uzunluğu: 13:52, Gece süresi: 10:08.

Salı, 15 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:14, Astronomik öğle: 13:08, Gün batımı: 20:03, gün uzunluğu: 13:49, Gece süresi: 10:11.

Çarşamba, 16 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:15, Astronomik öğle: 13:08, Gün batımı: 20:02, gün uzunluğu: 13:47, Gece süresi: 10:13.

Perşembe, 17 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:16, Astronomik öğle: 13:08, Gün batımı: 20:00, gün uzunluğu: 13:44, Gece süresi: 10:16.

Cuma, 18 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:17, Astronomik öğle: 13:08, Gün batımı: 19:59, gün uzunluğu: 13:42, Gece süresi: 10:18.

Cumartesi, 19 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:18, Astronomik öğle: 13:08, Gün batımı: 19:58, gün uzunluğu: 13:40, Gece süresi: 10:20.



İzmir Gün Batımı saatleri:

Perşembe, 10 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:21, Astronomik öğle: 13:16, Gün batımı: 20:12, gün uzunluğu: 13:51, Gece süresi: 10:09.

Cuma, 11 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:22, Astronomik öğle: 13:16, Gün batımı: 20:11, gün uzunluğu: 13:49, Gece süresi: 10:11.

Cumartesi, 12 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:23, Astronomik öğle: 13:16, Gün batımı: 20:10, gün uzunluğu: 13:47, Gece süresi: 10:13.

Pazar, 13 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:24, Astronomik öğle: 13:16, Gün batımı: 20:09, gün uzunluğu: 13:45, Gece süresi: 10:15.

Pazartesi, 14 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:25, Astronomik öğle: 13:16, Gün batımı: 20:07, gün uzunluğu: 13:42, Gece süresi: 10:18.

Salı, 15 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:26, Astronomik öğle: 13:16, Gün batımı: 20:06, gün uzunluğu: 13:40, Gece süresi: 10:20.

Çarşamba, 16 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:27, Astronomik öğle: 13:16, Gün batımı: 20:05, gün uzunluğu: 13:38, Gece süresi: 10:22.

Perşembe, 17 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:28, Astronomik öğle: 13:15, Gün batımı: 20:03, gün uzunluğu: 13:35, Gece süresi: 10:25.

Cuma, 18 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:28, Astronomik öğle: 13:15, Gün batımı: 20:02, gün uzunluğu: 13:34, Gece süresi: 10:26.

Cumartesi, 19 Ağustos 2023

Gündoğumu 06:29, Astronomik öğle: 13:15, Gün batımı: 20:01, gün uzunluğu: 13:32, Gece süresi: 10:28.