Gün Başlıyor programının sunucuları Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı'nın programda sunuculuğa devam etmemesi üzerine yeni gelen isim merak edildi. Programı yakından takip edenler Gün başlıyor programını kim sunuyor? "Gün başlıyor" yeni sunucusu kimdir? sorularına yanıt aradı.

Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı'nın ekranlarda yer almamasının üzerine programı sunan isim değişti. Gün Başlıyor'u yakından takip edenler ise yeni sunucunun kim olduğunu araştırdı. Peki, Gün başlıyor programını kim sunuyor? "Gün başlıyor" yeni sunucusu kimdir?

GÜN BAŞLIYOR PROGRAMINI KİM SUNUYOR?

Habertürk ekranlarında yayınlanan Gün Başlıyor programında yer alan Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı'nın neden ekranlarda yer almadığı merak edildi. Güncel olarak programda Ela Rümeysa Cebeci sunuculuk yapmaktadır.

Esra Toptaş, Gün Başlıyor'da sunuculuk yapmayacağını şöyle açıkladı:

Kadir Kaymakçı'nın paylaşımı ise şöyle oldu:

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 31 Mayıs 1988

Boyu : 172 cm

Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Ekranlarına çıkmadan önce 2011'li yıllarda İstanbul FM radyolarında yaptığı programla tanındı.

TRT 1 ekranlarında muhabir olarak göreve başlayan Ela Rumeysa Cebeci, bir yandan da oyunculuk kariyerini başlamıştır. İlk rol aldığı dizi 2011 yılında Kanıt isimli dizidir. Aynı yıl Nuri adlı dizide de yer alan Cebeci, 2012 yılında Fetih 1453 filmi ve son olarak Şevkat Yerimdar adlı dizide rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

Ela Rumeysa Cebeci Eğitim Hayatı

• Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi

• Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans

• Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Akademisi

• Bahçeşehir ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Bölümü

ELA RÜMEYSA CEBECİ INTAGRAM HESABI NE?

Ela Rümeysa Cebeci "elarumeysacebeci" hesabından paylaşımlar yapmaktadır.