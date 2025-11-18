Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 18 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altındaki yükseliş, gümüş piyasasında da dalgalanmalara yol açtı. Yatırımcılar, ekonomik belirsizlik ve artan talep ile gümüşe yönelirken, "Bugün gram gümüş fiyatı ne kadar?" ve "1 gram gümüş kaç TL?" soruları tekrar gündemde. Gümüşteki güncel fiyatlar ve piyasa gelişmeleri haberimizin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Bugün itibarıyla 1 gram gümüşün fiyatı 67,65 TL seviyesinde seyrediyor. Son 24 saat içinde fiyatlarda hafif bir düşüş gözlemlendi; gram gümüş, önceki güne göre %-0,86 oranında değer kaybetti. Bu, piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalardan kaynaklanan küçük bir gerileme olarak değerlendirilebilir.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Gram gümüşün son bir haftalık performansına bakıldığında, fiyatlar %-2,73 oranında düşüş göstermiştir. Bu, son bir haftada gümüşün değerinde hafif bir gerileme olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan, son bir ay içerisinde fiyatlar daha geniş bir hareket alanı gösterdi; gümüş 13 Kasım 2025 tarihinde 73,92 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmış, 28 Ekim 2025 tarihinde ise 61,49 TL ile son bir ayın en düşük seviyesini görmüştür.

Bu verilere göre, son bir ay içerisinde gram gümüşün fiyatı en düşük seviyeden en yüksek seviyeye yaklaşık %20,2 oranında bir artış göstermiştir.

Yani kısa vadede hafif dalgalanmalar olsa da, aylık perspektifte gümüş yatırımcıları için belirgin bir değer artışı söz konusu olmuştur.

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ NELER?

Gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Altına kıyasla daha ulaşılabilir fiyatı, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Sanayideki yaygın kullanımı, gümüşe olan talebi canlı tutarak fiyatların desteklenmesine katkı sağlıyor. Ancak altına göre daha dalgalı bir yapıya sahip olması, riskleri de beraberinde getiriyor; fiyatlar kısa sürede hızlı değişimler gösterebiliyor.

Bu nedenle gümüşe yatırım yapmayı düşünenlerin piyasayı dikkatle takip etmesi, riskleri doğru değerlendirmesi ve gerekirse finansal danışmanlardan destek alması kritik önemde. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkarken, temkinli ve bilinçli adımlar atmak başarılı bir yatırım stratejisinin anahtarı oluyor.