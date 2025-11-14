Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 14 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 14 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Altındaki yükseliş, gümüş piyasasını da hareketlendirdi. Yatırımcılar, "Bugün gümüş fiyatı ne kadar?" ve "1 gram gümüş kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 14 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altındaki hareketlilik, gümüş piyasasında da fiyat dalgalanmalarına yol açtı. Yatırımcılar, artan talep ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle gözlerini gümüşe çevirdi; "Bugün gümüş fiyatı ne kadar?" ve "1 gram gümüş kaç TL?" soruları tekrar gündeme geldi. Gümüş fiyatlarındaki son durum ve piyasadaki gelişmelerle ilgili detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

14 Kasım 2025 itibarıyla 1 gram gümüş fiyatı 71,85 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde açılış fiyatı da 71,08 TL olarak kaydedildi. Son 24 saatlik dönemde %1,09'luk bir artış gösteren gümüş, yatırımcılar için güncel değeriyle takip edilmeye devam ediyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 14 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Gümüş fiyatları son bir haftada %9,34 oranında yükseldi. Son bir ay içerisinde ise dalgalı bir seyir izledi; 13 Kasım 2025 tarihinde gram gümüş 73,92 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesini görürken, 28 Ekim 2025 tarihinde 61,49 TL ile en düşük seviyeye ulaştı. Yıllık bazda ise gümüş fiyatı %113,16 artış göstererek son 12 ayda değerini yaklaşık iki katından fazla artırmış oldu.

Bu veriler, gümüşün kısa ve uzun vadede yatırımcılar açısından önemli bir hareketlilik gösterdiğini ortaya koyuyor ve piyasa dalgalanmalarına duyarlı bir yatırım aracı olarak öne çıkmasını sağlıyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 14 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YATIRIMI NE KADAR RİSKLİ?

Gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Altına kıyasla daha uygun fiyatlı olması, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Sanayide geniş kullanım alanı, gümüşe olan talebi sürekli canlı tutuyor ve fiyatların desteklenmesine katkı sağlıyor. Ancak altına göre daha oynak bir yapıya sahip olması, yatırımda risk faktörünü artırıyor; fiyat dalgalanmaları hızlı ve sert gerçekleşebiliyor.

Bu nedenle gümüşe yatırım yapmayı düşünenlerin piyasayı yakından izlemesi, riskleri dikkatle değerlendirmesi ve gerekirse finansal danışmanlardan destek alması büyük önem taşıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıksa da, temkinli ve bilinçli adımlar atmak, en doğru stratejiyi belirlemeye yardımcı olacaktır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
