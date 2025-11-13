Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 13 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Güncelleme:
Son dönemde altındaki artış, gümüş fiyatlarını da hareketlendirdi. Yatırımcılar, gözlerini gümüş piyasasına çevirdi; "Bugün gümüş fiyatları ne durumda?" ve "1 gram gümüş kaç TL?" soruları yeniden gündeme geldi. Peki, Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 13 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altındaki yükseliş, gümüş piyasasında da dalgalanmalara neden oldu. Artan talep ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların dikkatini gümüşe çevirmesine yol açarken, "Bugün gümüş ne kadar?" ve "1 gram gümüş kaç TL?" soruları yeniden ön plana çıktı. Gümüş fiyatlarındaki son durum ve piyasadaki hareketlilikle ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

13 Kasım 2025 itibarıyla 1 gram gümüşün fiyatı anlık olarak 73,59 TL seviyesinde bulunuyor. Gün içinde açılış fiyatı 72,38 TL olarak gerçekleşmiş, önceki kapanış ise 72,37 TL olmuş. Gümüş fiyatları son dönemde hızlı bir yükseliş eğiliminde. Özellikle son bir ayda fiyat dalgalanmaları dikkat çekiyor; 28 Ekim'de 61,49 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşan gram gümüş, 13 Kasım'da 73,92 TL ile en yüksek seviyesini görerek yatırımcıların ilgisini artırdı. Bu durum, gümüşe olan talebin artmaya devam ettiğini ve piyasanın son günlerde hareketli olduğunu gösteriyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Gram gümüş son 24 saatte %1,69 oranında değer kazanmış durumda. Haftalık bazda bakıldığında ise gümüş fiyatı %13,16 oranında ciddi bir artış göstermiştir. Aylık değişim ise %4,59 seviyesinde seyrediyor. Yıllık artış ise dikkat çekici bir boyutta: geçen yılın aynı dönemine kıyasla gram gümüş %119,80 yükseliş gösterdi. Bu veriler, gümüşün yatırım açısından son dönemde oldukça hareketli ve kazanç potansiyeli yüksek bir araç olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcılar için bu artış, hem fırsat hem de volatilite açısından dikkat edilmesi gereken bir dönem olduğunu gösteriyor.

GÜMÜŞ YATIRIMI NE KADAR RİSKLİ?

Gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Altına kıyasla daha ulaşılabilir fiyatlı olması, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Sanayide geniş kullanım alanına sahip olması, gümüş talebini sürekli kılıyor ve fiyatların desteklenmesine katkı sağlıyor. Ancak, altına göre daha oynak bir yapıya sahip olması, yatırımcılar için risk faktörünü artırıyor. Fiyat dalgalanmaları hızlı ve sert olabiliyor, bu da gümüş yatırımını yüksek volatiliteye sahip bir araç hâline getiriyor.

Bu nedenle, gümüşe yatırım yapmayı düşünenlerin piyasayı yakından takip etmesi, olası riskleri dikkatle analiz etmesi ve gerektiğinde finansal uzmanlardan destek alması kritik öneme sahip. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıksa da, temkinli ve bilinçli adımlar atmak, yatırımcıların en doğru stratejiyi oluşturmasını sağlayacaktır.

