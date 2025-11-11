Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 11 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 11 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın fiyatlarındaki yükseliş, gümüş piyasasında da hareketlenmeye yol açtı. Yatırımcıların ilgisinin gümüşe kaymasıyla birlikte, "Bugün gümüş ne kadar?" veya "1 gram gümüş kaç TL?" soruları yeniden gündeme geldi. Peki, Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 11 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altındaki artış, gümüş piyasasında da hareketliliği beraberinde getirdi. Küresel ekonomik dalgalanmalar ve artan talep ile birlikte gümüş fiyatları yükselirken, yatırımcılar "Gümüş fiyatları bugün ne kadar?" veya "1 gram gümüş kaç TL oldu?" sorularını sıkça gündeme getiriyor. Gümüş piyasasındaki son gelişmelerin detayları haberimizin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel verilere göre 1 gram gümüşün fiyatı 68,98 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, gümüşün son dönemdeki dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Yatırımcılar, alım ve satım kararlarını verirken güncel gram fiyatını takip etmekte fayda görüyor, çünkü değerli metallerde küçük değişimler bile yatırımın toplam getirisi üzerinde önemli etkiler yaratabiliyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 11 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Son 24 saat içerisinde gram gümüş fiyatı %0,59 oranında artış gösterdi. Bu, kısa vadede sınırlı bir yükseliş olarak değerlendirilebilir, ancak yatırımcılar için anlık dalgalanmaların bile dikkatle takip edilmesi önemlidir. Ayrıca, son bir haftalık veriler incelendiğinde, gram gümüş %8,10 oranında değer kazandı. Bu durum, gümüş piyasasında haftalık bazda ciddi bir hareketliliğe işaret ediyor ve özellikle yatırımcıların kısa vadeli stratejilerini planlamasında önemli bir gösterge oluşturuyor.

Özetle, 1 gram gümüş şu anda 68,98 TL seviyesinde bulunurken, son 24 saatte küçük bir artış yaşanmış olmasına rağmen, haftalık bazda ciddi bir yükseliş görülüyor. Bu, gümüşün hem kısa hem de orta vadede yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir piyasa hareketliliği gösterdiğini ortaya koyuyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 11 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YATIRIM İÇİN UYGUN MU?

Gümüş, yatırım portföyünü çeşitlendirmek isteyenler için öne çıkan değerli metallerden biri olarak kabul ediliyor. Altına kıyasla daha uygun fiyatlı olması, bireysel ve orta ölçekli yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Sanayi alanında geniş kullanım imkânı bulması, gümüşe olan talebin sürekli olmasını sağlıyor ve fiyatların desteklenmesine katkıda bulunuyor. Ancak yatırım açısından gümüşün, altına göre daha dalgalı ve oynak bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Bu yüksek volatilite, risk faktörü olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle, gümüş yatırımı yapmayı düşünenlerin piyasa koşullarını yakından takip etmesi, olası riskleri doğru analiz etmesi ve gerekirse finans uzmanlarından destek alması önem taşıyor.

Özetle, ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak cazip görünse de, fiyat dalgalanmaları göz önünde bulundurularak temkinli ve bilinçli hareket etmek yatırımcılar için en doğru yaklaşım olacaktır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısı İsrail Meclisindeki ilk oylamada kabul edildi

Dünyayı ayağa kaldıran yasa tasarısı ilk oylamada kabul edildi
67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor

67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır bu yakıtla trafikte
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Netanyahu'dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira

Netanyahu'yu küplere bindiren tecavüz görüntüsü: Korkunç bir iftira
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD'de Esed çağrısı

Dünyanı onu izlerken Putin'i küplere bindirecek bir çağrıda bulundu
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu

Beyaz Saray'daki tarihi görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Hayallerine kavuşmak için şubelere koştular! Kuyruğun sonu görünmüyor
Futbolda bahis soruşturması! Necip Uysal suç duyurusunda bulundu

Bahis oynadığı iddia edilen Necip uyanır uyanmaz soluğu orada aldı
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü

Böyle bir şey nasıl olur? Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.