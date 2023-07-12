Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Gümüşkanat köyü yakınlarında bulunan ve yaklaşık 60 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olan Gümüşkanat Şelalesi, eşsiz manzarasıyla ilgi görüyor. Şelale, el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerine seyri güzel manzaralar sunuyor.

- Gümüşkanat Şelalesi eşsiz manzarasıyla ilgi görüyor

Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olan Gümüşkanat Şelalesi, drone ile havadan görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Gümüşkanat köyü yakınlarında bulunan ve yaklaşık 60 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olan Gümüşkanat Şelalesi, eşsiz manzarasıyla ilgi görüyor.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Gümüşkanat köyü yakınlarında bulunan şelale, el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerine seyri güzel manzaralar sunuyor. Birçok doğal şelaleden farklı olarak yaz mevsiminde de kurumayan ve yaklaşık 60 metre yükseklikten akan Gümüşkanat Şelalesi'nin resmi ölçümler yapıldığı takdirde Türkiye'nin en yüksek şelalesi olacağı tahmin ediliyor. Gümüşkanat Şelalesi'ni ziyaret eden gezginler, şelalenin tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini belirtti. Doğal güzelliğiyle hayranlık uyandıran şelale, drone ile havadan da görüntülendi.

Şelaleyi görmeye gelen ziyaretçilerden Tuna Bilgen, "Bugün Mutki'nin Gümüşkanat Şelalesi'ne geldik. Doğa harikası bir yer ve 60 metre yükseklikten akıyor. Gerçekten çok merak ediyorduk, fotoğraflardan ve videolardan görüyorduk. Şimdi gözümüzle gördük. Gerçekten harika bir yer. Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden bir tanesi. Herkesin görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Ahlat ilçesinden şelaleyi görmeye giden Ahlat Doğa Severler Derneği üyesi gezgin Hilmi Koç ise "Gümüşkanat Şelalesi'ne geldik. Çok güzel bir yer, çok güzel manzarası var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.