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Gümüşhaneli Ziraat Mühendisi 100 yıllık tohumlarla 'Osmanlı domatesi' fidesi üretiyor

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Gümüşhane'de yaşayan Ziraat Mühendisi Ahmet Şişman, 100 yıllık tohumlarla 'Osmanlı domatesi' fidesi üretimi yapıyor. Şişman, yöreye özgü domates çeşidini tescil ettirmek için başvuruda bulundu.

Gümüşhaneli Ziraat Mühendisi 100 yıllık tohumlarla ' Osmanlı domatesi' fidesi üretiyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yaşayan 32 yaşındaki Ziraat Mühendisi Ahmet Şişman yaklaşık 100 yıldır hiç bozulmadan ekimi yapılan tohumlarla yöreye özgü ' Osmanlı domatesi' fidesi üretimi yapıyor.

Kente bağlı Akçakale Mahallesi'nde kurduğu 300 metrekarelik serada fide üretimi yapan Ahmet Şişman, 100 yıllık tohumlarla saf ve organik domates fidesi üretimi yapıyor. 22 çeşit ve 250 bin fidenin yetiştirildiği serada yöreye özgü ' Osmanlı domatesi' olarak adlandırılan domates çeşidini de yetiştiren Şişman, ürünü tescil ettirmek için ise başvuruda bulundu. Türün tat, koku ve aromasıyla diğer domateslerden farklı olduğunu ve yaklaşık 100 yıl boyunca yapısının değişmeden korunduğunu söyleyen Ahmet Şişman, yetiştirdiği domatesleri yiyenlerin 100 yıl önceki tadı alabileceklerini ifade etti.

"100 yıl önce bu domates nasılsa şu anda da öyle"

Tohumların eski usullerle elde edilmiş tohumlar olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Ahmet Şişman (32), "Standart sertifikalı tohumlarımızın yanı sıra kendi yöremizden eski usullerle elde edilmiş olan tohumları da burada fide haline getiriyoruz. Şu an en önemli gördüğümüz ürün tescili için de başvurduğumuz Osmanlı domatesleri, 'katır kalbi' ve 'manda yüreği' diye de adlandırılan domatesler. Bunlar bizim için çok çok önemli tadı, kokusu ve aroması itibariyle. Bu domates çeşitlerimiz yöre iklimine uygun, soğuğa dayanıklı ve birçok hastalığa karşı dayanıklı. Tohumlarımız yaklaşık 100 yıllık. Bozulmadan, herhangi bir genetik değişikliğe uğramadan bu güne gelmesi de eski usul ile yapılması ve çevresine yapısını bozacak çeşitte domates ekiminin yapılmaması nedeniyle karakterlerini koruyorlar. Bu şekilde bu tohumları orijinal yapısıyla geleceğe taşımak istiyoruz. Biz bu domatesleri Gümüşhane adına tescillemek istiyoruz, coğrafi işaretli ürünü olması için. Gümüşhane domatesi Türkiye çapında meşhur olacak. Bu domateslerin diğer domateslerden farkı daha dayanıklı olması, yöreye uygun olması ve adaptasyon sürecini tamamlamış olması. Müthiş bir koku, tat ve aromaya sahip. Yeşil olarak toplanıp evde olgunlaştırıldığında geç bir olgunlaşma süresine sahip olduğu için Kasım ayında topladığınız domatesleri Ocak ayında taze olarak yiyebilirsiniz. 100 yıl önce bu domates nasılsa şu anda da öyle" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Ahmet Şişman Gümüşhane Osmanlı Tarım Genel Güncel Haberler

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