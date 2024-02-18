Gümüşhane Valisi'nden yaşlılara vefa örneği: Evlerine kadar gitti

Vali Alper Tanrısever'den yaşlı çifte duygulandıran ziyaret

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'in Şiran ilçesindeki köy ziyareti sırasında kendisini bekleyen ama görüşemeyen yaşlı çifti evine giderek ziyaret ettiği görüntüler yürekleri ısıttı.

İlçeye bağlı köylerde incelemelerde bulunan Vali Tanrısever, kendisiyle görüşmek için güçlükle ayakta durmasına rağmen 1 saat yürüyerek köy konağına gelen 82 yaşındaki Makbule Kara'nın kendisini beklediğini fakat görüşemeyince evine geri döndüğünü öğrenince köylülerin ardından yaşlı çifti evinde ziyaret etti.

Köydeki vatandaşlarla gerçekleştirdiği toplantıda durumun kendisine iletilmesinin ardından toplantı bitişinde Makbule ninenin eşi Tevfik Kara ile yaşadığı eve kadar giden Vali Tanrısever, kendisini kapıda karşılayan yaşlı çiftin elini öpüp hayır duasını aldı.

Vali Tanrısever, beraberindeki Şiran Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan'a Kara çiftinin evine ulaşımı sağlayan yoldaki sorunun hemen çözülmesini, aydınlatma ve diğer sorunların da giderilmesini istedikten sonra yaşlı çiftin daha fazla üşümemesi için istekleri olup olmadığını sorup evden ayrıldı.