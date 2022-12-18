TOKİ Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Gümüşhane TOKİ kura çekimi canlı izlemek isteyen kura adayları, Gümüşhane TOKİ kura CANLI izle aramasını gerçekleştiriyor. Bugün gerçekleşecek olan Gümüşhane TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte Gümüşhane TOKİ kura CANLI izle! Gümüşhane TOKİ kura YOUTUBE izleme linki! Gümüşhane TOKİ kura çekimi Full HD CANLI İZLE!

TOKİ sosyal konut projesinde yer alan Gümüşhane etabı için birçok vatandaş başvuruda bulundu. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Gümüşhane TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte TOKİ Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Gümüşhane TOKİ kura çekimi izleme linki! Gümüşhane TOKİ kura CANLI izle! Gümüşhane TOKİ kura çekimi Full HD CANLI İZLE!

GÜMÜŞHANE TOKİ KURA CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Gümüşhane ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için GÜMÜŞHANE TOKİ KURA CANLI İZLE'ye tıklayınız. Bu sayede Gümüşhane TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilirsiniz. Merkez 130, Kürtün 44, Köse 54, Özkürtün 88, Merkez Arzularkabaköy 82 olmak üzere kura çekimi saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." Dedi.

2022 TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NE ZAMAN?

TOKİ, Twitter hesabı üzerinden TOKİ 4. etap kura takvimini paylaştı. Takvimde Gümüşhane TOKİ kura çekimi ise 18 Aralık tarihinde yer almakta. Buna göre 2020 TOKİ Gümüşhane kura çekimi, 18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen kura çekimi, TOKİ TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek. Aşağıda yer alan kısımdan Gümüşhane TOKİ kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI