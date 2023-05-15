Gümüşhane MİLLETVEKİLİ ve CB seçim sonucu: 2023 yeni milletvekilleri kim, hangi partiden? Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm yurtta geniş katılımla gerçekleşti. Ülke genelinde demokrasi şöleni havası eserken Gümüşhane seçim sonucu araştırılan konular arasında yer aldı. Gümüşhane hakkında, 2023 Gümüşhane Milletvekilleri kim, hangi partiden? Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum ne? Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne oldu? sorularına yanıt arandı.

Gümüşhane seçim sonucu, merak edilen konular arasında yer aldı. Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Gümüşhane sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 Gümüşhane seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUCU NE OLDU?

Gümüşhane seçim sonuçlarına göre,

Recep Tayyip Erdoğan %74,42

Kemal Kılıçdaroğlu %19,92

Sinan Oğan %5,34

Muharrem İnce %0,32 oy aldı.

GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLLERİ

Gümüşhane İli Kazanan Milletvekili Listesi

CELALETTİN KÖSE

MUSA KÜÇÜK

CUMURBAŞKANLIĞI SEÇİM SİSTEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir. Cumhurbaşkanı, 5 yıllık görev süresi için doğrudan halk tarafından seçilir.

2023 GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları YSK'nın seçim yasağı kararını kaldırması sonrası açıklanacak. Güncel sonuçlar için SEÇİM sayfamızı takip edebilirsiniz.