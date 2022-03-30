Gümüşhane Ramazan imsakiyesi! Gümüşhane iftar saati ne zaman? Gümüşhane imsak saati ne zaman? Gümüşhane Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz Gümüşhane'dir. Camileri, düzenlenen etkinlikleri ve organizasyonları ile Ramazanın ruhunu tam olarak yaşamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki Gümüşhane iftar saati kaçta? Gümüşhane imsak saati ne zaman?

GÜMÜŞHANE RAMAZAN İMSAKİYESİ

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