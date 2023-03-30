Kar yağışının mart ayına rağmen etkisini göstermesi ile birlikte Gümüşhane okullar tatil mi? Sorusu, öğrenciler tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Öğrenciler Gümüşhane bugün okullar tatil mi, değil mi merak ediyor ve bu sebeple internet üzerinde Gümüşhane okullar tatil mi? Sorusunu araştırıyor. Peki, Gümüşhane okullar tatil mi? Gümüşhane bugün okullar tatil mi, değil mi? 30 Mart okul tatil olan iller listesi!

Gümüşhane okullar tatil mi? Sorusu, özellikle kar yağışının birçok ilde etkisini göstermesi ile birlikte en çok merak edilen ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler resmi açıklamalar ile birlikte Gümüşhane okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Gümüşhane okullar tatil mi? Gümüşhane bugün okullar tatil mi, değil mi? 30 Mart okul tatil olan iller listesi!

GÜMÜŞHANE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisi gösterdiği illerde eğitim öğretime ara verildi. Buzlanma ve soğuk havanın etkisi gösteren illerde 30 Mart Perşembe günü eğitim ve öğretime bu nedenle ara verildi. İşte 30 Mart okulların tatil olduğu o iller;

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilerek, her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün bir gün süre ile Tatil edildiğini açıkladı.

Ordu

Van

Yozgat

Nevşehir

Sivas

Bayburt

Samsun

Muş

Erzincan

Giresun

Belirtilen illerde yapılan resmi açıklamalar dahilinde 30 Mart Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir.