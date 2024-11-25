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Gümüşhane okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Gümüşhane'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Gümüşhane okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Gümüşhane'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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Türkiye'de birçok şehri etkisi alan kar yağışı Gümüşhane'de bugün sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Gümüşhane Valiliği, yağış nedeniyle 25 Kaaım Pazartesi, eğitime 1 gün ara verdiğini açıkladı. Peki, Gümüşhane okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Gümüşhane'da okul yok mu?

Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı nedeniyle don ve buzlanmalara karşı vatandaşlardan tedbirli olması istendi. Peki, Gümüşhane okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Gümüşhane'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ?

25 Kasım Pazartesi, Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve olası buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitim ara verildiği belirtildi.

Gümüşhane Valiliğinden 26 Kasım Salı günü için açıklama geldi.

İşte açıklama:

Gümüşhane Valisi Adın Baruş paylaşımı:

"İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara binaen,

Gümüşhane Merkez İlçe, Kürtün ve Torul İlçelerinde taşımalı eğitime; Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerinde ise tüm eğitim faaliyetlerine 26 Kasım 2024 Salı günü (1) gün ara verilmiştir."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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