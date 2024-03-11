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Gümüşhane'nin Geçit Köyü'nde iftar geleneği 16'ncı yılında da sürüyor

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Gümüşhane-Bayburt karayolu üzerinde her Ramazan ayında binlerce kişinin ücretsiz iftar yaptığı Geçit Köyü'ndeki iftar sofrası geleneği 16 yıldır sürüyor. Köyde kurulan iftar sofrasında Gümüşhane'deki bir yemek fabrikasından getirilen 3 çeşit yemek iftar saatinde hazır ediliyor. Köy muhtarı, dernek yetkilileri, köy imamı ve köylüler her gün kurdukları masalarda sıraya girerek yemeklerini alan vatandaşlara iftarlarını yaptıktan sonra yine ücretsiz olarak çay ikram ediyor.

Gümüşhane- Bayburt karayolu üzerinde her Ramazan ayında binlerce kişinin ücretsiz iftar yaptığı Geçit köyündeki iftar sofrası geleneği 16 yıldır sürüyor.

Tarihi İpek Yolu üzerinde Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk Dağı'nın eteklerinde yer alan ve kent merkezinde 30 kilometre uzaklıkta bulunan Geçit köyünde yaklaşık 16 yıl önce başlayan iftar geleneği köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla sürüyor. Köyde kurulan iftar sofrasında Gümüşhane'deki bir yemek fabrikasından getirilen üç çeşit yemek vatandaşlara sunuluyor. Kadınlar için özel bir alanın bulunduğu iftar programında köy muhtarı, dernek yetkilileri, köy imamı ve köylüler, her gün kurdukları masalarda sıraya girerek yemeklerini alan vatandaşlara iftarlarını yaptıktan sonra yine ücretsiz olarak çay ikram ediyor.

"Vatandaşlarımızın misafirperverliğini hissettik"

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'in de katıldığı iftarda, yoldan geçen tır şoförleri, kamyoncular ve vatandaşlar oruçlarını açtı. Vali Tanrısever, "2024 yılının Ramazan ayının ilk orucunu ilimize bağlı Geçit köyünde açtık. Geçit köyü vatandaşlarının uzun yıllardır devam ettirdiği, yoldan geçen herkese iftar verdikleri programa dahil olduk bugün. Bugün gördük ki yine her yıl olduğu gibi Bayburt'tan, Samsun'dan, değişik illerimizden gelen vatandaşlarımız burada oruçlarını açtılar. Hep beraber olduk, misafirperverliklerini burada hissettik. Ramazan-ı Şerif'in ilk orucunu da burada vatandaşlarımız ve yolcularımızla açmaktan mutluyuz. Allah kabul etsin" dedi.

"İlk kez denk geldim, çok hoşuma gitti"

Bayburt'tan Gümüşhane istikametine giderken tabelaları gördüğünü söyleyen tır şoförü Murat Ar, "Ben yoldan geçerken denk geldim. Çok hoşuma gitti, gerçekten köylülerin sıcak davranışı hoşuma gitti. Bir de sayın valimize denk geldik, o da çok sıcak davrandı. Ben haftada bir bu yolu kullanıyorum. Bundan sonra denk geldikçe duracağım. Yıllardır burada süren bir gelenekmiş. Allah razı olsun diyorum" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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