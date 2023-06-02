Gümüşhane kaç milletvekili çıkarıyor? Gümüşhane milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Gümüşhane AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Gümüşhane kaç milletvekili çıkarıyor? Gümüşhane milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Gümüşhane milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

GÜMÜŞHANE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Gümüşhane'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Gümüşhane ilinden 2 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri

Celalettin Köse

CHP Milletvekilleri

Musa Küçük