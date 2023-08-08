Gümüşhane Gençlik Merkezi, İmera Manastırı'nda spor etkinlikleri düzenliyor

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi antrenörleri ve öğrencileri 673 yıllık İmera Manastırı'nda satranç ve geleneksel Türk okçuluğu yaparak Gümüşhane'nin turizm alanlarını sporla tanıtıyor.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi antrenörleri ve öğrencileri 673 yıllık İmera Manastırı'nda satranç ve geleneksel Türk okçuluğu yaparak Gümüşhane'nin turizm alanlarını sporla tanıtıyor.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporla turizmi birleştirerek kentin turizm alanlarını tanıtıyor. Daha önce Torul Cam Seyir Terası, Tarihi Kov Kalesi'nde de benzer etkinliklere imza atan Gençlik Merkezi öğrencileri son olarak Olucak köyü sınırları içinde yer alan İmera Manastırı'nı sporla buluşturdu.

Giriş kapısının doğuda konumlanması, Gotik mimarisi ve yapımında kullanılan aydınlatma biçimiyle Doğu Karadeniz'in en önemli inanç yapıları arasında gösterilen 673 yıllık İmera Manastırı'nda, Gençlik Merkezi Satranç Takımı ve Geleneksel Okçuluk sporcuları spor etkinlikleri gerçekleştirdi.

Tuncay Yavuz: "Türk okçuluğunu bu tarihi mekanda icra etmiş olduk"

Tarih ve sporu iç içe yaşadıklarını ifade eden Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Tuncay Yavuz, "Bugün burada tarih ve sporu iç içe gençlerimize yaşatmak istedik. İmera Manastırı'ndayız bugün rakım yüksek. Hem tarihimizi görmüş tanımış olduk hem de Gençlik Merkezi'mizin spor kulübünde geleneksel Türk okçuluğunu gençlerimizle burada icra etmiş olduk. Böyle havası güzel bir yerde gençlerimize hem tarihi hem de sporu sevdirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Melisa Uçarcan: "Burada turizm ile sporu birleştirmek için toplandık"

İmera Manastırı'ndan çok etkilendiğini söyleyen Melisa Uçarcan, "Gümüşhane'nin kültürel güzelliklerinden birisi olan İmera Manastırı'ndayız bugün burada turizm ile sporu birleştirmek için toplandık. Burada satranç ve geleneksel Türk okçuluğu sporlarını yaptık" diye konuştu.

Mehmet Alparslan Bülbül de, "Spor yapmak için İmera Manastırı'na geldik satranç ve okçuluk yaptık. Böyle tarihi bir yerde satranç oynamak çok eğlenceliydi. Temiz ve açık havada oynarken çok güzel oldu" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE