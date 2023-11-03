Gümüşhane: Doğanın güzelliğiyle tanışabileceğiniz bir Anadolu ili

Gümüşhane, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ve doğal güzellikleriyle ünlü olan önemli bir ilimizdir. Bu yazıda, Gümüşhane'nin konumu, bölgesi, ilçeleri ve plaka kodu hakkında bilgi vereceğiz.

Gümüşhane, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde bulunsa da doğa severler ve tarih meraklıları için çekici bir destinasyondur. Gümüşhane'nin kendine özgü doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin dikkatini çekmeye devam etmektedir.

GÜMÜŞHANE HANGİ BÖLGEDE?

Gümüşhane, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer alır. Doğuda Trabzon, batıda Giresun, güneyde Bayburt ve Erzincan ile komşu olan Gümüşhane, bölgenin iç kesiminde yer alır. Karadeniz'e olan yakınlığı ve dağlık coğrafyasıyla doğanın cömertçe bahşettiği bir şehirdir.

GÜMÜŞHANE İLÇELERİ NELER?

Gümüşhane ilinin toplamda 8 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Merkez, Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul, Çaykara, Dereli. Her biri kendi özgün doğal güzellikleri ve kültürel mirası ile tanınır ve Gümüşhane'nin çeşitliliğini yansıtır.

GÜMÜŞHANE PLAKA KODU NEDİR?

Gümüşhane'nin plaka kodu "29"dur. Türkiye'de her ilin kendine özgü bir plaka kodu bulunur ve Gümüşhane de bu sistem içinde "29" numarası ile tanınır.

GÜMÜŞHANE ÖZELLİKLERİ

Gümüşhane, doğal güzellikleri, yaylaları, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla bilinen bir Anadolu ili olarak ön plana çıkar. Özellikle Zigana Geçidi ve Karaca Mağarası gibi doğal güzellikleri, doğa tutkunlarını cezbetmektedir. Ayrıca ilin merkezi Gümüşhane şehri, tarihi evleri ve camileri ile ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarır.