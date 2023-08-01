Gümüşhane'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin yolun alt kısmına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede, otomobilde bulunan Nurettin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.