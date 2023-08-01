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Gümüşhane'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil Haberleri

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin yolun alt kısmına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede, otomobilde bulunan Nurettin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de yolun alt kısmına düşen otomobildeki kişi öldü, sürücü yaralandı.

Yakup Arık yönetimindeki 34 GMP 410 plakalı otomobil, İkisu- Şiran kara yolunun Elmaçukuru köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kısmına düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Nurettin Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Çelik - Otomobil

Devlet Hastanesi Gümüşhane Şiran Otomobil Haberler

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