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Gümüşhane'de Mart Kapıdan Baktırıyor

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Gümüşhane'de mart kapıdan baktırıyor

Gümüşhane'de gece yarısı etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de gece yarısı etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Dün gece saatlerinde kent merkezinde etkili olan ve gece boyu süren kar yağışı nedeniyle Gümüşhane kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçların üzerine düşen kar nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, Mart ayında yağan karın şaşkınlığını yaşayan esnaflar ise iş yerlerinin önünü temizledi.

Son 24 saatte metrekareye 17,6 kilogram yağışın düştüğü Gümüşhane kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde de 10 santimetreye kadar ulaşırken, gece en düşük sıcaklık eksi 0,6 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan, Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse Dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekiplerin 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, bu yolları kullanacak sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi. Etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı köy yolu olmadığı da öğrenildi.

"İnşallah daha fazla yağar"

'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözünün gerçekleştiğini söyleyen esnaf Cengiz Doludizgin, "Eskilerimizin de dediği gibi, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözü şu anda gerçekleşti. Karın yağması Gümüşhane için verimli olacaktır, ekinlere, ağaçlara, doğaya ve su kaynaklarının çoğalmasına vesile olacak inşallah. Hiç şaşırmadık biz bunu hep bekliyoruz, kışın yağmadığı zaman Mart ve Nisan aylarında mutlaka yağıyor. İnşallah biraz daha fazla yağar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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