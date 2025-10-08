GÜMÜŞ FİYATLARI! 8 Ekim 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın fiyatlarının rekor seviyelere yaklaşması, gümüş piyasasında da dikkat çekici bir hareketliliği beraberinde getirdi. Küresel ekonomik belirsizlikler, artan yatırım talebi ve sınırlı arz koşulları, gümüş fiyatlarında belirgin bir yükseliş trendine zemin hazırladı. Bu gelişmelerle birlikte, "Gümüş fiyatları ne yönde ilerliyor?" ve "1 gram gümüş bugün kaç lira?" gibi sorular, yatırımcıların odağında yer almaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

1 gram gümüşün fiyatı şu anda 65,55 TL seviyesinde bulunuyor. Bu değer, güncel piyasa koşullarına bağlı olarak anlık değişim gösterebiliyor. Son zamanlarda gümüş fiyatlarında önemli hareketlilik yaşanıyor ve 8 Ekim 2025 tarihinde 1 gram gümüş, son bir ayın en yüksek seviyesi olan 65,85 TL'ye ulaşmıştı. Bu da yakın dönemde gümüşün güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Son 24 saat içinde gram gümüş fiyatı %2,16 oranında bir artış sergiledi. Bu, oldukça kayda değer bir günlük yükseliş anlamına geliyor. Ayrıca son bir haftalık performansa bakıldığında, fiyatlar %3,59 oranında artmış durumda. Bu da gümüşün hem kısa vadede hem de biraz daha uzun vadede değer kazandığını ve yatırımcıların ilgisinin arttığını ortaya koyuyor. Özellikle son bir ay içindeki en düşük fiyat olan 54,06 TL'den bugünkü seviyeye yükseliş, gümüşün önemli bir ivme yakaladığını gösteriyor.

GÜMÜŞ YATIRIM İÇİN TERCİH EDİLİR Mİ?

Gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için öne çıkan değerli metaller arasında yer alıyor. Altına kıyasla daha ulaşılabilir fiyatlara sahip olması, özellikle bireysel ve orta ölçekli yatırımcılar tarafından tercih edilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra, sanayi sektöründe geniş bir kullanım alanına sahip olması, gümüşe yönelik talebin istikrarlı şekilde sürmesine ve fiyatların desteklenmesine katkıda bulunuyor.

Ancak yatırım açısından değerlendirildiğinde, gümüş fiyatlarının altına göre daha volatil olduğu görülüyor. Bu dalgalı seyir, yatırım riskini artıran faktörlerden biri. Bu nedenle, gümüşe yönelmeyi düşünen yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi, olası riskleri göz önünde bulundurması ve ihtiyaç duyulursa uzman görüşlerinden faydalanması önem taşıyor.

Sonuç olarak, ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde gümüş, alternatif bir yatırım aracı olarak dikkat çekse de, fiyat hareketliliği karşısında temkinli bir yaklaşım sergilemek yatırımcının lehine olacaktır.