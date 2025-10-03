GÜMÜŞ FİYATLARI! 3 Ekim 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın fiyatlarının rekor seviyelere yaklaşmasıyla beraber, gümüş piyasasında da önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Artan talep, arz sınırlamaları ve global ekonomik koşullar, gümüşün fiyatlarında hızlı bir yükseliş trendini tetikledi. Bu durum, yatırımcıların "Gümüş fiyatları nasıl seyrediyor?" ve "Bugün 1 gram gümüş kaç TL?" gibi sorularını gündeme getirdi. Gümüş piyasasındaki son gelişmeler ve detaylı analizler haberimizde yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Geçtiğimiz ay 62,423 TL seviyesinde kapanış yapan gram gümüş, 2 Ekim 2025 tarihinde 64,3194 TL ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Aynı gün içinde en düşük seviyesi ise 61,4432 TL olarak kaydedildi. Şu anda ise gram gümüş 63,2076 TL'den işlem görmekte. Bu veriler, gümüş piyasasında önemli bir hareketlilik olduğunu ve fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini gösteriyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Son bir haftalık süreçte gram gümüş, yaklaşık %2,58 oranında bir fiyat değişimi yaşadı. Bu artış, yatırımcılar için cazip bir fırsat yaratırken, piyasanın volatil yapısını da ortaya koyuyor. Fiyatların bu seviyelerde seyretmesi, özellikle kısa vadeli alım-satım yapan yatırımcıların ilgisini çekiyor.

GÜMÜŞ YATIRIM İÇİN TERCİH EDİLİR Mİ?

Gümüş, yatırımcılar arasında portföylerini çeşitlendirmek isteyenler için sıkça tercih edilen değerli metaller arasında yer alır. Altına göre daha erişilebilir fiyatları sayesinde özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıların ilgisini çeker. Ayrıca, sanayide yaygın kullanımı, gümüşe olan talebin sürekliliğini sağlar ve fiyatların desteklenmesine yardımcı olur.

Ancak gümüş fiyatları, altına kıyasla daha yüksek dalgalanmalara maruz kalabilir; bu durum yatırım riskini artıran önemli bir unsurdur. Bu yüzden gümüşe yatırım yapmayı düşünenlerin piyasa gelişmelerini dikkatle izlemeleri, risk faktörlerini iyi analiz etmeleri ve gerekirse finans uzmanlarından danışmanlık almaları önemlidir.

Özetle, ekonomik belirsizlik dönemlerinde ve portföy çeşitlendirmeyi amaçlayan yatırımcılar için gümüş cazip bir alternatif sunarken, fiyatlardaki oynaklıklara karşı temkinli yaklaşılması gerektiği unutulmamalıdır.