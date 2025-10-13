GÜMÜŞ FİYATLARI! 13 Ekim 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın fiyatlarının yükselişe geçmesi, gümüş piyasasında da kayda değer bir hareketlilik yarattı. Küresel ekonomik dalgalanmalar, artan talep ve arz kısıtları, gümüş fiyatlarının yukarı yönlü seyrine zemin hazırladı. Bu gelişmeler ışığında, "Gümüş fiyatları nasıl değişiyor?" ve "1 gram gümüşün güncel fiyatı nedir?" gibi sorular yatırımcıların gündeminde ön plana çıktı. Detaylı bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

13 Ekim 2025 itibarıyla 1 gram gümüşün fiyatı 69,51 TL seviyesinde seyretmektedir. Bu fiyat, yatırımcılar için önemli bir gösterge olup, gümüşün değerinin son dönemde ciddi bir artış trendinde olduğunu göstermektedir.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Son 24 saat içerisinde gram gümüş fiyatı %3,06 oranında yükselmiş, son bir haftada ise toplamda %6,80 gibi kayda değer bir artış göstermiştir. Bu artış, piyasalarda gümüşe olan talebin yükseldiğine ve fiyatların yükseliş trendinde olduğuna işaret etmektedir.

Özellikle 13 Ekim'de 69,57 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşması, bu yükselişin devam ettiğini ortaya koymaktadır. Karşılaştırıldığında, 17 Eylül 2025'te 54,63 TL ile kaydedilen son bir ayın en düşük seviyesinden sonra önemli bir değer kazancı yaşandığı görülmektedir.

GÜMÜŞ YATIRIM İÇİN TERCİH EDİLİR Mİ?

Gümüş, yatırım portföyünü çeşitlendirmek isteyenler için değerli metaller arasında önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Altına göre daha uygun fiyatlı olması, bireysel ve orta ölçekli yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca, sanayi alanında geniş kullanım sahasına sahip olması nedeniyle gümüşe olan talep istikrarlı bir şekilde devam ediyor ve bu durum fiyatların desteklenmesine yardımcı oluyor.

Bununla birlikte, yatırım açısından bakıldığında, gümüş fiyatlarının altına kıyasla daha dalgalı ve oynak olduğu dikkat çekiyor. Bu yüksek volatilite, yatırım riskini artıran bir unsur olarak değerlendirilmekte. Dolayısıyla, gümüş yatırımına yönelmeyi planlayanların piyasa koşullarını yakından takip etmeleri, riskleri iyi analiz etmeleri ve gerektiğinde uzmanlardan destek almaları büyük önem taşıyor.

Özetle, ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif yatırım aracı olarak cazip görünse de, gümüşteki fiyat dalgalanmaları nedeniyle temkinli ve bilinçli hareket etmek, yatırımcılar için en sağlıklı yaklaşım olacaktır.