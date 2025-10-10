GÜMÜŞ FİYATLARI! 10 Ekim 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın fiyatlarının rekor seviyelere yaklaşması, gümüş piyasasında da hareketlilik yarattı. Küresel ekonomik belirsizlikler ve artan yatırım talebi, gümüş fiyatlarında yükseliş trendini tetikledi. Sınırlı arz koşulları da bu durumu desteklerken, "Gümüş fiyatları nasıl seyrediyor?" ve "1 gram gümüş kaç TL oldu?" gibi sorular yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı. Konuyla ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

1 gram gümüşün güncel fiyatı 67,21 TL seviyesindedir. Bu değer, piyasadaki anlık değişimlere bağlı olarak gün içerisinde yukarı ya da aşağı yönlü hareket edebilmektedir. Gümüş, yatırımcılar tarafından hem ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak hem de sanayi sektöründeki geniş kullanım alanı nedeniyle ilgiyle takip edilmektedir. Son günlerde artan yatırım talebi ve küresel piyasalardaki hareketlilik, gram gümüş fiyatının yukarı yönlü seyrini desteklemiştir.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Gram gümüş, son 24 saat içinde %1,54 oranında bir değer artışı yaşarken, son bir haftalık süreçte ise toplamda %4,46 oranında yükseliş kaydetmiştir. Bu yükseliş trendi, özellikle yatırımcı güveninin artması ve alternatif yatırım araçlarına olan ilginin gümüşe kaymasıyla ilişkilendirilmektedir.

Ayrıca, gram gümüş 9 Ekim 2025 tarihinde 68,76 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmüş; 11 Eylül 2025 tarihinde ise 54,32 TL ile en düşük seviyeyi kaydetmiştir. Bu veriler, gümüşün kısa vadede ciddi bir değer artışı yaşadığını ve yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ettiğini göstermektedir.

GÜMÜŞ YATIRIM İÇİN TERCİH EDİLİR Mİ?

Portföy çeşitliliği arayan yatırımcılar için gümüş, öne çıkan değerli metaller arasında yer almaya devam ediyor. Altına göre daha uygun fiyatlı olması, özellikle bireysel ve küçük ölçekli yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca sanayi alanında geniş bir kullanım alanına sahip olması, gümüş talebinin istikrarlı şekilde sürmesine ve fiyatların desteklenmesine katkı sağlıyor.

Ancak yatırım açısından bakıldığında, gümüşün altına kıyasla daha yüksek oynaklık gösterdiği biliniyor. Bu volatilite, yatırım riskini artıran başlıca unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle gümüşe yatırım yapmayı düşünenlerin piyasayı düzenli olarak takip etmesi, riskleri göz önünde bulundurması ve gerektiğinde uzman görüşlerine başvurması büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, ekonomik belirsizliklerin yoğunlaştığı dönemlerde gümüş alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilebilir. Ancak, dalgalı fiyat hareketleri karşısında dikkatli ve bilinçli adımlar atmak, yatırımcının korunması açısından faydalı olacaktır.