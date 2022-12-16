Gümrük müşavirliği sınav sonuçları 2022 açıklandı mı?

Ticaret Bakanlığının 23 Aralık Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirdiği Gümrük Müşaviri Yardımcılığına katılan adaylar sınav sonuçlarının açınacağı tarihi araştırıyor. Beklenen açıklama Ticaret Bakanlığından geldi. Peki, Gümrük müşavir Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı? Gümrük müşavir Yardımcılığı sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Sınav sonuçlarına, itiraz nasıl yapılır? Sınav değerIendirmesi nasıl yapılıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Gümrük müşavir yardımcılığı sınav sonuçları, 23 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından 23 Ocak tarihinde erişime açıldı. Gümrük müşavirliği ve müşavir yardımcılığı için toplam 150 dakikalık sınava dahil olan adaylar, toplam 100 soruya cevap vermişti. Peki, Gümrük müşavir yardımcılığı sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Sınav sonuçlarına ,itiraz nasıl yapılır? Sınav değerIendirmesi nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

YETKİLENDİRMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ NEDİR?

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, Kanunun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Müsteşarlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen ve 576'ncı maddede belirtilen şartları taşıyan gümrük müşaviridir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren on gün içinde Müsteşarlığa başvurularak sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.

Sınav kurulu itirazları en geç otuz gün içinde değerlendirerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ eder.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılır.

Bu değerlendirme sonucunda Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Mesleki Yeterlilik sınavlarının her birinden 70 veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

GMYS'de 60 veya üzerinde puan alanlar gümrük müşavir yardımcısı olmaya hak kazanırlar.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 14/03/2022-18/03/2022 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı sonuçları açıklandı.

SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!