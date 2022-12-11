Gülistan Kılıç Koçyiğit 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Muş Bölgesi,1'nci sıradan millet vekili adayıdır. Hayatı merak edilen Gülüstan Kılıç Koçyiğit araştırılıyor. Peki, Gülüstan Kılıç Koçyiğit kimdir, kaç yaşında? Gülüstan Kılıç Koçyiğit nereli, hayatı ve biyografisi nedir?

İlk ve orta öğretimini Tunceli'de, lise eğitimini Adıyaman'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Sosyoloji bölümünü bitirdi. Peki, Kılıç Koçyiğit kimdir, kaç yaşında? Gülüstan Kılıç Koçyiğit nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT KİMDİR?

Gülüstan Kılıç Koçyiğit (d. 1979, Mazgirt, Tunceli), Türk siyasetçi ve TBMM 27. dönem Halkların Demokratik Partisi Muş milletvekilidir.

Gülüstan Kılıç Koçyiğit 1979 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Tunceli'de, lise eğitimini Adıyaman'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Sosyoloji bölümünü bitirdi.

Siyasi kariyeri

2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi Muş milletvekili olarak seçildi ve görevine devam etmektedir.