Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Gülümseten cansız manken şakası kamerada

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bazıları kızdı, bazıları sinirlendi: Gülümseten cansız manken şakası kamerada

BURSA - Bursa'da bir genç cansız manken kılığına girip yoldan geçenleri korkutarak şaka yaptı. Cansız mankenin aniden hareket ettiğini gören vatandaşların kimi güldü, kimi vurmaya kalktı, kimi ise kendine güldü.

Bursa'da bir genç cansız manken kılığına girip giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında hareketsiz bir şekilde beklemeye koyuldu. Yanından geçen insanların beklemediği bir anda hareket etmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar önce çığlık atarak kaçarken, sonra da kahkahaya boğuldu. Yaklaşık 6-7 saatini vererek bekleyen genç, şaka yaptığı insanları ise tepkilerini kameraya alarak sosyal medya hesaplarına yükledi. Video kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

Cansız manken şakasına maruz kalan vatandaşların tepkileri yüzlerce beğeni aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Bursa Genel Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PAZAR GÜNÜ ECZANE AÇIK MI? Pazar günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler il il listesi! 14 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Nisan dün gece deprem mi oldu? Balistik füze nedir? Balistik füze türleri nelerdir? Balistik füze menzili nedir? Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri nedir, hangi ülkelerde var? OHAL ilan edilecek mi 14 Nisan 2024? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mufassal nedir? Kuran'da Mufassal ne demektir? Mufassal kelimesinin tanımı ve anlamı! Muavvizeteyn nedir? Kuran'da Muavvizeteyn ne demektir? Muavvizeteyn kelimesinin tanımı ve anlamı! Sami Yen Haber olayı ne 14 Nisan 2024? Arşiv Unutmaz Galatasaray - Sami Yen Haber olayında neler oldu? İran'da nükleer silah var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title