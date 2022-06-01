Gülümse Kaderine yok mu, bitti mi, neden final yaptı? Gülümse Kaderine neden yok, dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi oldu? - Haberler

Gülümse Kaderine yok mu, bitti mi, neden final yaptı? Gülümse Kaderine neden yok, dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi oldu?
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Fox TV'nin sevilen dizilerinden olan Gülümse Kaderine bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Gülümse Kaderine yok mu, bitti mi, neden final yaptı? Gülümse Kaderine neden yok, dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi oldu? merak etti. İşte detaylar...
Gülümse Kaderine, Avşar Film imzalı, ilk bölümü 27 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Burcu Över'in yazdığı, başrollerini Bahar Şahin ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülümse Kaderine yok mu, bitti mi, neden final yaptı? Gülümse Kaderine neden yok, dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi oldu?
Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı. Dizi sezon finali değil tamamen final yaptı. Bundan dolayı bugün yayın akışında yer almadı. Bugün FOX TV'de "İlişki Doktoru" filmi ekranlara gelecek.
- 19:00 - Ana Haber
- 20:00 - İlişki Doktoru
- 22:15 - Mahkum
Gazeteci Birsen Altuntaş ise Instagram hesabından yayınladığı haberde, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in senaryo yazarlığını Burcu Över'in yaptığı dizi 5. bölümde ekrana veda edeceğini duyurdu.
Başrollerinde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper ve Aslı Samat gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi, yaz sezonundan önce yayın hayatına başladı. Ancak televizyon izlenmelerinde düşüş yaşandığı için Gülümse Kaderine de reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.
Yayın hayatına yeni başlayan Gülümse Kaderine dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için 5. bölümde final yapacak. Başrol oldukları dizinin final yapacağını sosyal medyada çıkan haberlerden öğrenen Ahu Sungur ve Bahar Şahin ise tepki gösterdi.
Bahar Şahin - Eda
Sude Zülal Güler - Yaren
Mine Tugay - Neval
Doğan Bayraktar - Ekin
Erkan Meriç - Fırat
Burak Sergen - Kudret
Ahu Sungur - Gönül
Ertuğrul Postoğlu - Kenan
Yalçın Hafızoğlu - Can
Aslı Sümen - Ayşegül
Ülkü Hilal Çiftçi - Damla
Nazan Diper - Hacer
Aslı Samat - Sibel
Gamze Demirbilek - Sevim
Sevinç Kumaş - Banu
Duygu Arda - Nil
Müge Su Şahin - Lale
Bade Arazlı - Defne
Suna Selen -
Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü
Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü