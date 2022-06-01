Gülümse Kaderine yok mu, bitti mi, neden final yaptı? Gülümse Kaderine neden yok, dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi oldu? - Haberler

Gülümse Kaderine, Avşar Film imzalı, ilk bölümü 27 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Burcu Över'in yazdığı, başrollerini Bahar Şahin ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülümse Kaderine yok mu, bitti mi, neden final yaptı? Gülümse Kaderine neden yok, dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi oldu?

GÜLÜMSE KADERİNE BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı. Dizi sezon finali değil tamamen final yaptı. Bundan dolayı bugün yayın akışında yer almadı. Bugün FOX TV'de "İlişki Doktoru" filmi ekranlara gelecek.

1 HAZİRAN ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:00 - İlişki Doktoru

22:15 - Mahkum

GÜLÜMSE KADERİNE FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş ise Instagram hesabından yayınladığı haberde, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in senaryo yazarlığını Burcu Över'in yaptığı dizi 5. bölümde ekrana veda edeceğini duyurdu.

Başrollerinde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper ve Aslı Samat gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi, yaz sezonundan önce yayın hayatına başladı. Ancak televizyon izlenmelerinde düşüş yaşandığı için Gülümse Kaderine de reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.

GÜLÜMSE KADERİNE NEDEN FİNAL OLUYOR?

Yayın hayatına yeni başlayan Gülümse Kaderine dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için 5. bölümde final yapacak. Başrol oldukları dizinin final yapacağını sosyal medyada çıkan haberlerden öğrenen Ahu Sungur ve Bahar Şahin ise tepki gösterdi.

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI

Bahar Şahin - Eda

Sude Zülal Güler - Yaren

Mine Tugay - Neval

Doğan Bayraktar - Ekin

Erkan Meriç - Fırat

Burak Sergen - Kudret

Ahu Sungur - Gönül

Ertuğrul Postoğlu - Kenan

Yalçın Hafızoğlu - Can

Aslı Sümen - Ayşegül

Ülkü Hilal Çiftçi - Damla

Nazan Diper - Hacer

Aslı Samat - Sibel

Gamze Demirbilek - Sevim

Sevinç Kumaş - Banu

Duygu Arda - Nil

Müge Su Şahin - Lale

Bade Arazlı - Defne

Suna Selen -

Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü

Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü

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