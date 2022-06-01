Gülümse Kaderine yok mu, bitti mi, neden final yaptı? Gülümse Kaderine neden yok, dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi oldu? - Haberler

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Gülümse Kaderine yok mu, bitti mi, neden final yaptı? Gülümse Kaderine neden yok, dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi oldu?

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Gülümse Kaderine yok mu, bitti mi, neden final yaptı? Gülümse Kaderine neden yok, dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi oldu?

Fox TV'nin sevilen dizilerinden olan Gülümse Kaderine bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Gülümse Kaderine yok mu, bitti mi, neden final yaptı? Gülümse Kaderine neden yok, dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi oldu? merak etti. İşte detaylar...

Gülümse Kaderine, Avşar Film imzalı, ilk bölümü 27 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Burcu Över'in yazdığı, başrollerini Bahar Şahin ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülümse Kaderine yok mu, bitti mi, neden final yaptı? Gülümse Kaderine neden yok, dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi oldu?

Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı. Dizi sezon finali değil tamamen final yaptı. Bundan dolayı bugün yayın akışında yer almadı. Bugün FOX TV'de "İlişki Doktoru" filmi ekranlara gelecek.

  • 19:00 - Ana Haber
  • 20:00 - İlişki Doktoru
  • 22:15 - Mahkum

Gülümse Kaderine yok mu, bitti mi, neden final yaptı? Gülümse Kaderine neden yok, dizi tamamen bitti mi, sezon finali mi oldu?

Gazeteci Birsen Altuntaş ise Instagram hesabından yayınladığı haberde, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in senaryo yazarlığını Burcu Över'in yaptığı dizi 5. bölümde ekrana veda edeceğini duyurdu.

Başrollerinde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper ve Aslı Samat gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi, yaz sezonundan önce yayın hayatına başladı. Ancak televizyon izlenmelerinde düşüş yaşandığı için Gülümse Kaderine de reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.

Yayın hayatına yeni başlayan Gülümse Kaderine dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için 5. bölümde final yapacak. Başrol oldukları dizinin final yapacağını sosyal medyada çıkan haberlerden öğrenen Ahu Sungur ve Bahar Şahin ise tepki gösterdi.

Bahar Şahin - Eda

Sude Zülal Güler - Yaren

Mine Tugay - Neval

Doğan Bayraktar - Ekin

Erkan Meriç - Fırat

Burak Sergen - Kudret

Ahu Sungur - Gönül

Ertuğrul Postoğlu - Kenan

Yalçın Hafızoğlu - Can

Aslı Sümen - Ayşegül

Ülkü Hilal Çiftçi - Damla

Nazan Diper - Hacer

Aslı Samat - Sibel

Gamze Demirbilek - Sevim

Sevinç Kumaş - Banu

Duygu Arda - Nil

Müge Su Şahin - Lale

Bade Arazlı - Defne

Suna Selen -

Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü

Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü

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