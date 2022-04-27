Gülümse Kaderine yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülümse Kaderine yeni bölümde ne olacak? Gülümse Kaderine 1. bölüm fragmanı izle

Ekranların beğenilen dizisi Gülümse Kaderine yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gülümse Kaderine konusu nedir? Gülümse Kaderine 1. bölüm fragmanı nasıl izlenir! Gülümse Kaderine oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÜLÜMSE KADERİNE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…

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