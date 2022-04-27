Gülümse Kaderine Yaren kimdir? Gülümse Kaderine Yaren gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Yaren" karakteri kim oynuyor? - Haberler

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Gülümse Kaderine Yaren kimdir? Gülümse Kaderine Yaren gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Yaren" karakteri kim oynuyor?

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Gülümse Kaderine Yaren kimdir? Gülümse Kaderine Yaren gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi 'Yaren' karakteri kim oynuyor?

FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Gülümse Kaderine dizisi oyuncularından Yaren karakteri merak ediliyor. Gülümse Kaderine Yaren kim araştırmasının yanı sıra Yaren kaç yaşında, Gülümse Kaderine Yaren gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Yaren" karakteri kim oynuyor? Gülümse Kaderine Yaren hangi dizilerde oynadı? Gülümse Kaderine Yaren evli mi araştırmaları yapılıyor.

Gülümse Kaderine Yaren kim? FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Gülümse Kaderine dizisi oyuncularından Yaren karakteri merak ediliyor. Gülümse Kaderine Yaren kim araştırmasının yanı sıra Yaren kaç yaşında, Gülümse Kaderine Yaren gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Yaren" karakteri kim oynuyor? Gülümse Kaderine Yaren hangi dizilerde oynadı? Gülümse Kaderine Yaren evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

Gülümse Kaderine Yaren gerçek adı Sude Zülal Güler'dir.

Sude Zülal Güler isimli genç oyuncu, 25 Ağustos 2001 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Henüz 21 yaşında olduğu öğrenilen genç isim Sude Zülal Güler, Makedonya kökenlidir. İlk olarak 2013 senesinde 12 yaşında iken rol aldığı Çınar isimli dizi projesi ile birlikte oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Sinema
Yıl Yapım Rol Notlar
2018 KeşifEsma Başrol oyuncusu
Televizyon (dizi)
Yıl Yapım Rol Notlar
2015 Mayıs KraliçesiPınar Yardımcı oyuncu
2016 Muhteşem Yüzyıl: KösemAyşe SultanYardımcı oyuncu
2017 İsimsizlerBiruske Yardımcı oyuncu
2020 Şeref Sözüİsra Adabeyli Başrol oyuncusu
2021 Kazara AşkŞimal Başrol oyuncusu
2022- Gülümse KaderineYaren Başrol oyuncusu
İnternet
Yıl Yapım Rol Notlar
2021 Öğrenci EviEsra Başrol oyuncusu

Gülümse Kaderine Yaren kimdir? Gülümse Kaderine Yaren gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi 'Yaren' karakteri kim oynuyor?

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