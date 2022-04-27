Gülümse Kaderine Yaren kimdir? Gülümse Kaderine Yaren gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi 'Yaren' karakteri kim oynuyor?

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GÜLÜMSE KADERİNE YAREN KİM?

Gülümse Kaderine Yaren gerçek adı Sude Zülal Güler'dir.

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Sude Zülal Güler isimli genç oyuncu, 25 Ağustos 2001 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Henüz 21 yaşında olduğu öğrenilen genç isim Sude Zülal Güler, Makedonya kökenlidir. İlk olarak 2013 senesinde 12 yaşında iken rol aldığı Çınar isimli dizi projesi ile birlikte oyunculuk kariyerine başlamıştır.

SUDE ZÜLAL GÜLER'İN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

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