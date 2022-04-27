Gülümse Kaderine Yaren kimdir? Gülümse Kaderine Yaren gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Yaren" karakteri kim oynuyor?
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FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Gülümse Kaderine dizisi oyuncularından Yaren karakteri merak ediliyor. Gülümse Kaderine Yaren kim araştırmasının yanı sıra Yaren kaç yaşında, Gülümse Kaderine Yaren gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Yaren" karakteri kim oynuyor? Gülümse Kaderine Yaren hangi dizilerde oynadı? Gülümse Kaderine Yaren evli mi araştırmaları yapılıyor.
Gülümse Kaderine Yaren kim? FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Gülümse Kaderine dizisi oyuncularından Yaren karakteri merak ediliyor. Gülümse Kaderine Yaren kim araştırmasının yanı sıra Yaren kaç yaşında, Gülümse Kaderine Yaren gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Yaren" karakteri kim oynuyor? Gülümse Kaderine Yaren hangi dizilerde oynadı? Gülümse Kaderine Yaren evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...
Gülümse Kaderine Yaren gerçek adı Sude Zülal Güler'dir.
Sude Zülal Güler isimli genç oyuncu, 25 Ağustos 2001 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Henüz 21 yaşında olduğu öğrenilen genç isim Sude Zülal Güler, Makedonya kökenlidir. İlk olarak 2013 senesinde 12 yaşında iken rol aldığı Çınar isimli dizi projesi ile birlikte oyunculuk kariyerine başlamıştır.
|Sinema
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2018
|Keşif
|Esma
|Başrol oyuncusu
|Televizyon (dizi)
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2015
|Mayıs Kraliçesi
|Pınar
|Yardımcı oyuncu
|2016
|Muhteşem Yüzyıl: Kösem
|Ayşe Sultan
|Yardımcı oyuncu
|2017
|İsimsizler
|Biruske
|Yardımcı oyuncu
|2020
|Şeref Sözü
|İsra Adabeyli
|Başrol oyuncusu
|2021
|Kazara Aşk
|Şimal
|Başrol oyuncusu
|2022-
|Gülümse Kaderine
|Yaren
|Başrol oyuncusu
|İnternet
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2021
|Öğrenci Evi
|Esra
|Başrol oyuncusu