Gülümse Kaderine son bölüm izle! Gülümse Kaderine 3. bölüm HD izle! Gülümse Kaderine yeni bölümde neler olacak? 11 Mayıs Fox TV Gülümse Kaderine izle!
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Gülümse Kaderine, Avşar Film imzalı, ilk bölümü 27 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Burcu Över'in yazdığı, başrollerini Bahar Şahin ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülümse Kaderine son bölüm izle! Gülümse Kaderine 3. bölüm HD izle! Gülümse Kaderine yeni bölümde neler olacak? 11 Mayıs Fox TV Gülümse Kaderine full bölüm izle! Gülümse Kaderine dizisi son bölüm HD izle!
Gülümse Kaderine dizisi Çarşamba günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Eda, Fırat'ın çantasından aldığı pırlantaları Yaren'den gizler ve iki kız köşkte hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Zor duruma düşen Fırat kızlarından pırlantaları almak için fırsat kollamaktadır. Yaren'i Ekin'den kıskanan Ayşegül ise kızların açığını yakalamak istemektedir. Yaren, babası olduğunu bilmeden Kudret'in evinde hizmetçi olarak çalışırken, Eda elindeki pırlantalarla ikisi için yeni planlar yapmaya başlar. Yaren'in kimliğinden şüphelenmeyen Neval ise öğrendiği şok bir bilgiyle sarsılır.
GÜLÜMSE KADERİNE SON BÖLÜM İZLE!
Yurttan ayrılan Yaren ve Eda soluğu İstanbul'da alırlar. Eda Yaren'e bir iş başvurusunun kabul edildiğini söyler.Aslında Fırat'a ait olan iş yerine ve eve yerleşmelerini sağlar. Kızlar bu evde ilk defa bir hayat kurmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken Yaren, Eda'nın ona yalan söylediğini öğrenir, Eda ve Yaren'in yolları ayrılma noktasına gelir. Yaren'in doğum gününde yaşananlar ise bütün planlarını alt üst ederek onları bir bilinmeze doğru götürürken, Yaren bilmediği geçmişinde ondan saklı kalan gerçeklere sürükleyecektir.
Bahar Şahin - Eda
Sude Zülal Güler - Yaren
Mine Tugay - Neval
Doğan Bayraktar - Ekin
Erkan Meriç - Fırat
Burak Sergen - Kudret
Ahu Sungur - Gönül
Ertuğrul Postoğlu - Kenan
Yalçın Hafızoğlu - Can
Aslı Sümen - Ayşegül
Ülkü Hilal Çiftçi - Damla
Nazan Diper - Hacer
Aslı Samat - Sibel
Gamze Demirbilek - Sevim
Sevinç Kumaş - Banu
Duygu Arda - Nil
Müge Su Şahin - Lale
Bade Arazlı - Defne
Suna Selen -
Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü
Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü