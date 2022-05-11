Gülümse Kaderine son bölüm izle! Gülümse Kaderine 3. bölüm HD izle! Gülümse Kaderine yeni bölümde neler olacak? 11 Mayıs Fox TV Gülümse Kaderine izle!

Gülümse Kaderine, Avşar Film imzalı, ilk bölümü 27 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Burcu Över'in yazdığı, başrollerini Bahar Şahin ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülümse Kaderine son bölüm izle! Gülümse Kaderine 3. bölüm HD izle! Gülümse Kaderine yeni bölümde neler olacak? 11 Mayıs Fox TV Gülümse Kaderine full bölüm izle! Gülümse Kaderine dizisi son bölüm HD izle!

GÜLÜMSE KADERİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gülümse Kaderine dizisi Çarşamba günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

GÜLÜMSE KADERİNE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eda, Fırat'ın çantasından aldığı pırlantaları Yaren'den gizler ve iki kız köşkte hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Zor duruma düşen Fırat kızlarından pırlantaları almak için fırsat kollamaktadır. Yaren'i Ekin'den kıskanan Ayşegül ise kızların açığını yakalamak istemektedir. Yaren, babası olduğunu bilmeden Kudret'in evinde hizmetçi olarak çalışırken, Eda elindeki pırlantalarla ikisi için yeni planlar yapmaya başlar. Yaren'in kimliğinden şüphelenmeyen Neval ise öğrendiği şok bir bilgiyle sarsılır.

GÜLÜMSE KADERİNE CANLI İZLE!

GÜLÜMSE KADERİNE SON BÖLÜM İZLE!

GÜLÜMSE KADERİNE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yurttan ayrılan Yaren ve Eda soluğu İstanbul'da alırlar. Eda Yaren'e bir iş başvurusunun kabul edildiğini söyler.Aslında Fırat'a ait olan iş yerine ve eve yerleşmelerini sağlar. Kızlar bu evde ilk defa bir hayat kurmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken Yaren, Eda'nın ona yalan söylediğini öğrenir, Eda ve Yaren'in yolları ayrılma noktasına gelir. Yaren'in doğum gününde yaşananlar ise bütün planlarını alt üst ederek onları bir bilinmeze doğru götürürken, Yaren bilmediği geçmişinde ondan saklı kalan gerçeklere sürükleyecektir.

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCU KADROSU

Bahar Şahin - Eda

Sude Zülal Güler - Yaren

Mine Tugay - Neval

Doğan Bayraktar - Ekin

Erkan Meriç - Fırat

Burak Sergen - Kudret

Ahu Sungur - Gönül

Ertuğrul Postoğlu - Kenan

Yalçın Hafızoğlu - Can

Aslı Sümen - Ayşegül

Ülkü Hilal Çiftçi - Damla

Nazan Diper - Hacer

Aslı Samat - Sibel

Gamze Demirbilek - Sevim

Sevinç Kumaş - Banu

Duygu Arda - Nil

Müge Su Şahin - Lale

Bade Arazlı - Defne

Suna Selen -

Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü

Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü

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