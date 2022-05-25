Gülümse Kaderine son bölüm izle! FOX TV Gülümse Kaderine 5. bölüm full HD izle! Gülümse Kaderine final bölümü izle! - Haberler

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GÜLÜMSE KADERİNE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sergide Fırat Yaren hakkında ileri geri konuşup Ekin'e ailesi üzerinden yüklenince aralarında büyük bir kavga çıkar. Kudret Firuze'nin öldüğünü öğrenmiş, cinayetin peşine düşer. Ekin ve Yaren'in arası giderek ısınırken Ayşegül durumun farkında giderek kötüleşmektedir. Fıratpırlantalara bir an önce ulaşmak için Eda'ya büyük bir tuzak kurar. Kudret Firuze ve geçmişinin peşine düşerken Yaren ise ondan saklanan gerçekler ile yüz yüze kalıp bir karar vermek zorunda kalacaktır…

GÜLÜMSE KADERİNE SON BÖLÜM İZLE!

Gülümse Kaderine son bölüm izlemek için GÜLÜMSE KADERİNE SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

GÜLÜMSE KADERİNE 5. BÖLÜM İZLE Gülümse Kaderine 5. bölüm izlemek için GÜLÜMSE KADERİNE 5. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız. GÜLÜMSE KADERİNE KONUSU NEDİR? Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip Tıp Fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir... Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar... Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı... GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI Bahar Şahin - Eda

Sude Zülal Güler - Yaren

Mine Tugay - Neval

Doğan Bayraktar - Ekin

Erkan Meriç - Fırat

Burak Sergen - Kudret

Ahu Sungur - Gönül

Ertuğrul Postoğlu - Kenan

Yalçın Hafızoğlu - Can

Aslı Sümen - Ayşegül

Ülkü Hilal Çiftçi - Damla

Nazan Diper - Hacer

Aslı Samat - Sibel

Gamze Demirbilek - Sevim

Sevinç Kumaş - Banu

Duygu Arda - Nil

Müge Su Şahin - Lale

Bade Arazlı - Defne

Suna Selen -

Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü

Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü

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