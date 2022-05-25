Gülümse Kaderine son bölüm izle! FOX TV Gülümse Kaderine 5. bölüm full HD izle! Gülümse Kaderine final bölümü izle! - Haberler

Gülümse Kaderine son bölüm izle! FOX TV Gülümse Kaderine 5. bölüm full HD izle! Gülümse Kaderine final bölümü izle!
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Sergide Fırat Yaren hakkında ileri geri konuşup Ekin'e ailesi üzerinden yüklenince aralarında büyük bir kavga çıkar. Kudret Firuze'nin öldüğünü öğrenmiş, cinayetin peşine düşer. Ekin ve Yaren'in arası giderek ısınırken Ayşegül durumun farkında giderek kötüleşmektedir. Fıratpırlantalara bir an önce ulaşmak için Eda'ya büyük bir tuzak kurar. Kudret Firuze ve geçmişinin peşine düşerken Yaren ise ondan saklanan gerçekler ile yüz yüze kalıp bir karar vermek zorunda kalacaktır…
Gülümse Kaderine son bölüm izlemek için GÜLÜMSE KADERİNE SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Gülümse Kaderine 5. bölüm izlemek için GÜLÜMSE KADERİNE 5. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip Tıp Fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir... Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar... Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı...
- Bahar Şahin - Eda
- Sude Zülal Güler - Yaren
- Mine Tugay - Neval
- Doğan Bayraktar - Ekin
- Erkan Meriç - Fırat
- Burak Sergen - Kudret
- Ahu Sungur - Gönül
- Ertuğrul Postoğlu - Kenan
- Yalçın Hafızoğlu - Can
- Aslı Sümen - Ayşegül
- Ülkü Hilal Çiftçi - Damla
- Nazan Diper - Hacer
- Aslı Samat - Sibel
- Gamze Demirbilek - Sevim
- Sevinç Kumaş - Banu
- Duygu Arda - Nil
- Müge Su Şahin - Lale
- Bade Arazlı - Defne
- Suna Selen -
- Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü
- Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü