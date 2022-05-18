Gülümse Kaderine son bölüm izle! FOX TV Gülümse Kaderine 4. bölüm full HD izle! Gülümse Kaderine 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler

Gülümse Kaderine son bölüm izle! FOX TV Gülümse Kaderine 4. bölüm full HD izle! Gülümse Kaderine 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Yaren, Ayşegül'den yediği tokatla perişan haldedir. Eda ile köşkten ayrılmaya karar verirler. Eda pırlantalardan gelecek paraya güvenmekte, Fırat'ın ona hazırladığı tuzağın farkında değildir. Ekin ve Kudretkızlara destek olunca Ayşegül yıkılır ama bir yardımla karşılaşır. Eda ve Yaren'in beklenmedik misafiri ise bütün planlarını alt üst eder. Neval Kudret'in bir kızı olduğunu öğrenince adım adım Yaren'in izini sürmeye ve ona yaklaşmaya başlar. Kudret ise Yaren'in annesi Firuze ile ilgili çok büyük bir gerçeği öğrenecektir.
Gülümse Kaderine son bölüm izlemek için GÜLÜMSE KADERİNE SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Gülümse Kaderine 4. bölüm izlemek için GÜLÜMSE KADERİNE 4. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip Tıp Fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir.İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir... Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar... Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı...
- Bahar Şahin - Eda
- Sude Zülal Güler - Yaren
- Mine Tugay - Neval
- Doğan Bayraktar - Ekin
- Erkan Meriç - Fırat
- Burak Sergen - Kudret
- Ahu Sungur - Gönül
- Ertuğrul Postoğlu - Kenan
- Yalçın Hafızoğlu - Can
- Aslı Sümen - Ayşegül
- Ülkü Hilal Çiftçi - Damla
- Nazan Diper - Hacer
- Aslı Samat - Sibel
- Gamze Demirbilek - Sevim
- Sevinç Kumaş - Banu
- Duygu Arda - Nil
- Müge Su Şahin - Lale
- Bade Arazlı - Defne
- Suna Selen -
- Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü
- Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü