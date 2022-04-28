Gülümse Kaderine oyuncuları! Gülümse Kaderine başrol oyuncuları, karakterleri ve gerçek isimleri
- Güncelleme:
Fox TV'nin yeni başlayacan dizisi Gülümse Kaderine için izleyiciler, Gülümse Kaderine konusu ne, oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine uyarlama mı? Gülümse Kaderine dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? araştırması yapıyor. Peki, Gülümse Kaderine oyuncuları kimlerdir? Gülümse Kaderine konusu nedir?
Gülümse Kaderine oyuncuları merak ediliyor. Avşar Film imzalı, ilk bölümü 27 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Burcu Över'in yazdığı, başrollerini Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Mine Tugay ve Doğan Bayraktar'ın paylaştığı Türk televizyon dizisi. Gülümse Kaderine konusu ne, oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine uyarlama mı? Gülümse Kaderine dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Gülümse Kaderine başrol oyuncuları kimlerdir?
Gülümse Kaderine dizisi 27 Nisan 2022 tarihinde Fox TV'de başladı.
Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alan dizide; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi birbirinden çok sevilen isimler yer alıyor.
"Gülümse Kaderine" dizisinde; Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…
"Gülümse Kaderine", 27 Nisan Çarşamba saat 20.00'de ilk bölümüyle FOX'ta.
Bahar Şahin - Eda
Sude Zülal Güler - Yaren
Mine Tugay - Neval
Doğan Bayraktar - Kanat
Erkan Meriç - Fırat
Burak Sergen
Ahu Sungur
Yalçın Hafızoğlu - Cem
Aslı Sümen - Ayşegül
Ülkü Hilal Çiftçi - Defne
Nazan Diper - Hacer
Aslı Samat - Nil
Gamze Demirbilek - Sevim
Sevinç Kumaş - Banu
Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü
Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü