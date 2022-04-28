Gülümse Kaderine oyuncuları! Gülümse Kaderine başrol oyuncuları, karakterleri ve gerçek isimleri

Gülümse Kaderine oyuncuları merak ediliyor. Avşar Film imzalı, ilk bölümü 27 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Burcu Över'in yazdığı, başrollerini Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Mine Tugay ve Doğan Bayraktar'ın paylaştığı Türk televizyon dizisi. Gülümse Kaderine konusu ne, oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine uyarlama mı? Gülümse Kaderine dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Gülümse Kaderine başrol oyuncuları kimlerdir?

GÜLÜMSE KADERİNE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gülümse Kaderine dizisi 27 Nisan 2022 tarihinde Fox TV'de başladı.

GÜLÜMSE KADERİNE KONUSU NE?

Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alan dizide; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi birbirinden çok sevilen isimler yer alıyor.

"Gülümse Kaderine" dizisinde; Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…

"Gülümse Kaderine", 27 Nisan Çarşamba saat 20.00'de ilk bölümüyle FOX'ta.

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI

Bahar Şahin - Eda

Sude Zülal Güler - Yaren

Mine Tugay - Neval

Doğan Bayraktar - Kanat

Erkan Meriç - Fırat

Burak Sergen

Ahu Sungur

Yalçın Hafızoğlu - Cem

Aslı Sümen - Ayşegül

Ülkü Hilal Çiftçi - Defne

Nazan Diper - Hacer

Aslı Samat - Nil

Gamze Demirbilek - Sevim

Sevinç Kumaş - Banu

Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü

Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü

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