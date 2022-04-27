Gülümse Kaderine Neval kimdir? Gülümse Kaderine Neval gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi 'Neval' karakteri kim oynuyor?

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GÜLÜMSE KADERİNE NEVAL KİM?

Gülümse Kaderine Neval gerçek adı Mine Tugay'dır.

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay 28 Temmuz 1978, Konya doğumlu Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanınmıştır. Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ın sahnelediği oyunlarda rol alan oyuncu, Karatavuk adlı oyundaki performansı ile 13. Afife Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne değer görülmüştür.

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978'de, Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul'da Yeni Levent Lisesi'nde tamamladı.

1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı çocuk oyununda rol aldı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı. 15 kişilik sınıftan disiplinsizlik iddiasıyla uzaklaştırılan aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 13 kişiden biri oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

2003 yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Onikinci Gece ve Kuşlar Meclisi oyunlarında oynadı. Aynı yıl Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol alarak dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Adı Aşk Olsun adlı dizide ve Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı; Semaver Kumpanya'da ise Işıl Kasapoğlu ve Bülent Emin Yarar rejisiyle Mem ile Zin adlı oyunda oynadı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk yüksek lisans programına devam ederken Aşk Her Yaşta ve Aliye adlı dizilerde rol aldı. 2006 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2007 yapımı Yoldaki Kedi adlı kusa filmindeki performansıyla Sinepark Kısa Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' nü kazandı.

Tiyatro Dot'ta Emre Koyuncuoğlu'nun yönettiği Çok Uzak ve Karatavuk adlı oyunlarda rol aldı. Karatavuk adlı oyundaki performansı ile 13. Afife Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü.

2006 yılında Show TV'de yayınlanan Gülpare, 2007 yılında Star TV'de yayınlanan Benden Baba Olmaz ve 2009 yılında TRT 1'de yayınlanan Aynadaki Düşman adlı dizilerde başrolü üstlendi. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Narkotik başkomiseri Suna karakterini canlandırdı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde rol aldı. 27 Nisan 2013'te düzenlenen 2013 Antalya Televizyon Ödülleri'ni Engin Hepileri ile birlikte sundu.

2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde başrol karakter olan Şeniz Karaçay'ı canlandırdı.

Tiyatro, sinema ve televizyon oyunculuğunun yanı sıra reklam filmlerinde oyunculuk yapar.

MİNE TUGAY'IN OYNADIĞI DİZİLER

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