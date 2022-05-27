Gülümse Kaderine neden final yapıyor? FOX Gülümse Kaderine final mi yapacak, bitiyor mu? - Haberler

Gülümse Kaderine neden final yapıyor? FOX Gülümse Kaderine final mi yapacak, bitiyor mu?
Fox TV'nin sevilen dizisi final Gülümse Kaderine final yapıyor. İzleyiciler dizinin neden final yaptığını merak ediyor. Peki, Gülümse Kaderine final mi yapıyor, bitecek mi? Gülümse Kaderine dizisi neden final yapıyor? Gülümse Kaderine final mi olacak, bitti mi? Gülümse Kaderine neden final, neden bitiyor? İşte detaylar...
Gülümse Kaderine neden final yapıyor, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gülümse Kaderine, Avşar Film imzalı, ilk bölümü 27 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Burcu Över'in yazdığı, başrollerini Bahar Şahin ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülümse Kaderine final mi yapıyor, bitecek mi? Gülümse Kaderine dizisi neden final yapıyor? Gülümse Kaderine final mi olacak, bitti mi?
Gazeteci Birsen Altuntaş ise Instagram hesabından yayınladığı haberde, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in senaryo yazarlığını Burcu Över'in yaptığı dizi 5. bölümde ekrana veda edeceğini duyurdu.
Başrollerinde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper ve Aslı Samat gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi, yaz sezonundan önce yayın hayatına başladı. Ancak televizyon izlenmelerinde düşüş yaşandığı için Gülümse Kaderine de reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.
Yayın hayatına yeni başlayan Gülümse Kaderine dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için 5. bölümde final yapacak. Başrol oldukları dizinin final yapacağını sosyal medyada çıkan haberlerden öğrenen Ahu Sungur ve Bahar Şahin ise tepki gösterdi.
Başrol olduğu dizinin final yapacağını Altuntaş'ın paylaşımından öğrenen Bahar Şahin, "Teşekkürler Birsen ablacığım. Nerede ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini de seninle öğrendik" dedi. Ahu Sungur ise "Bilgi için teşekkürler" yorumunu yaptı.
Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alan dizide; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi birbirinden çok sevilen isimler yer alıyor.
"Gülümse Kaderine" dizisinde; Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…
"Gülümse Kaderine", 27 Nisan Çarşamba saat 20.00'de ilk bölümüyle FOX'ta.
Bahar Şahin - Eda
Sude Zülal Güler - Yaren
Mine Tugay - Neval
Doğan Bayraktar - Ekin
Erkan Meriç - Fırat
Burak Sergen - Kudret
Ahu Sungur - Gönül
Ertuğrul Postoğlu - Kenan
Yalçın Hafızoğlu - Can
Aslı Sümen - Ayşegül
Ülkü Hilal Çiftçi - Damla
Nazan Diper - Hacer
Aslı Samat - Sibel
Gamze Demirbilek - Sevim
Sevinç Kumaş - Banu
Duygu Arda - Nil
Müge Su Şahin - Lale
Bade Arazlı - Defne
Suna Selen -
Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü
Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü