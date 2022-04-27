Gülümse Kaderine Fırat kimdir? Gülümse Kaderine Fırat gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Fırat" karakteri kim oynuyor? - Haberler

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Gülümse Kaderine Fırat kimdir? Gülümse Kaderine Fırat gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Fırat" karakteri kim oynuyor?

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Gülümse Kaderine Fırat kimdir? Gülümse Kaderine Fırat gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi 'Fırat' karakteri kim oynuyor?

FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Gülümse Kaderine dizisi oyuncularından Fırat karakteri merak ediliyor. Gülümse Kaderine Fırat kim araştırmasının yanı sıra Fırat kaç yaşında, Gülümse Kaderine Fırat gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Fırat" karakteri kim oynuyor? Gülümse Kaderine Fırat hangi dizilerde oynadı? Gülümse Kaderine Fırat evli mi araştırmaları yapılıyor.

Gülümse Kaderine Fırat kim? FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Gülümse Kaderine dizisi oyuncularından Fırat karakteri merak ediliyor. Gülümse Kaderine Fırat kim araştırmasının yanı sıra Fırat kaç yaşında, Gülümse Kaderine Fırat gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Fırat" karakteri kim oynuyor? Gülümse Kaderine Fırat hangi dizilerde oynadı? Gülümse Kaderine Fırat evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

Gülümse Kaderine Fırat gerçek adı Erkan Meriç'tir.

26 Temmuz 1986 tarihinde Adana'da doğan Erkan Meriç, ilköğretim ve lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Erkan Meriç, Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü'nden 2008 yılında mezun olmuştur.

Erkan Meriç, üniversiteden mezun olduğu dönemlerde ailesinin ve yakın çevresinin yönlendirmesi ile mankenlik ajansına yazıldı. Bir yıl boyunca modellik yaptıktan sonra profesyonel olarak mankenlik yapmaya başlayan Meriç, 2008 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasına katılarak, Best Photo Model seçildi. 2009 yılında Best Model of Turkey 2009 yarışmasına tekrar katıldı ve bu yarışmayı kazanarak, Türkiye birincisi oldu. Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçilen Meriç, Türkiye'yi temsil etmek üzere Best Model of the World 2009 yarışmasına katılmaya hak kazandı. Bulgaristan'da gerçekleştirilen Best Model of the World yarışmasında birinci seçilen Meriç, "Dünya'nın en iyi erkek mankeni" unvanını almıştır. Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra bu unvanı kazanan 3. Türk erkek modeldir.

Yıl Yapım Rol Notlar
2011 Kurtlar Vadisi PusuPolat'ın adamı Figüran
2011 Fatmagül'ün Suçu Ne?Figüran
2012 Acayip HikayelerTarık Konuk oyuncu
2014 Beyaz KaranfilErkan Yardımcı oyuncu
2015 BedelCengiz Yardımcı oyuncu
2016-2018 Adını Sen KoyÖmer Kervancıoğlu Başrol oyuncusu
2021 SavaşçıBektaş Subaşı Yardımcı oyuncu
2022- Gülümse KaderineFırat Yardımcı oyuncu
Yıl Yapım Rol
2014 Zeynep'in HikayesiHakan
2015 İkimize Bir DünyaHikmet
2016 Hayat Çizgisi SuriyeDr. Doğan Alpan

Gülümse Kaderine Fırat kimdir? Gülümse Kaderine Fırat gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi 'Fırat' karakteri kim oynuyor?

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