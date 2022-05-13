Gülümse Kaderine final mi yapıyor, bitecek mi? Gülümse Kaderine dizisi neden final yapıyor? Gülümse Kaderine final mi olacak, bitti mi? - Haberler

Gülümse Kaderine, Avşar Film imzalı, ilk bölümü 27 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Burcu Över'in yazdığı, başrollerini Bahar Şahin ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülümse Kaderine final mi yapıyor, bitecek mi? Gülümse Kaderine dizisi neden final yapıyor? Gülümse Kaderine final mi olacak, bitti mi?

GÜLÜMSE KADERİNE FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş ise Instagram hesabından yayınladığı haberde, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in senaryo yazarlığını Burcu Över'in yaptığı dizi 5. bölümde ekrana veda edeceğini duyurdu.

Başrollerinde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper ve Aslı Samat gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi, yaz sezonundan önce yayın hayatına başladı. Ancak televizyon izlenmelerinde düşüş yaşandığı için Gülümse Kaderine de reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.

GÜLÜMSE KADERİNE NEDEN FİNAL OLUYOR?

Yayın hayatına yeni başlayan Gülümse Kaderine dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için 5. bölümde final yapacak. Başrol oldukları dizinin final yapacağını sosyal medyada çıkan haberlerden öğrenen Ahu Sungur ve Bahar Şahin ise tepki gösterdi.

BAŞROLLER, FİNAL OLACAĞINI MAGAZİNDEN ÖĞRENDİ

Başrol olduğu dizinin final yapacağını Altuntaş'ın paylaşımından öğrenen Bahar Şahin, "Teşekkürler Birsen ablacığım. Nerede ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini de seninle öğrendik" dedi. Ahu Sungur ise "Bilgi için teşekkürler" yorumunu yaptı.

GÜLÜMSE KADERİNE KONUSU NE?

Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alan dizide; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi birbirinden çok sevilen isimler yer alıyor.

"Gülümse Kaderine" dizisinde; Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…

"Gülümse Kaderine", 27 Nisan Çarşamba saat 20.00'de ilk bölümüyle FOX'ta.

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI KİMLER?

Bahar Şahin - Eda

Sude Zülal Güler - Yaren

Mine Tugay - Neval

Doğan Bayraktar - Ekin

Erkan Meriç - Fırat

Burak Sergen - Kudret

Ahu Sungur - Gönül

Ertuğrul Postoğlu - Kenan

Yalçın Hafızoğlu - Can

Aslı Sümen - Ayşegül

Ülkü Hilal Çiftçi - Damla

Nazan Diper - Hacer

Aslı Samat - Sibel

Gamze Demirbilek - Sevim

Sevinç Kumaş - Banu

Duygu Arda - Nil

Müge Su Şahin - Lale

Bade Arazlı - Defne

Suna Selen -

Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü

Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü

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