Gülümse Kaderine Eda kimdir? Gülümse Kaderine Eda gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Eda" karakteri kim oynuyor? - Haberler

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Gülümse Kaderine Eda kimdir? Gülümse Kaderine Eda gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Eda" karakteri kim oynuyor?

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Gülümse Kaderine Eda kimdir? Gülümse Kaderine Eda gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi 'Eda' karakteri kim oynuyor?

FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Gülümse Kaderine dizisi oyuncularından Eda karakteri merak ediliyor. Gülümse Kaderine Eda kim araştırmasının yanı sıra Eda kaç yaşında, Gülümse Kaderine Eda gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Eda" karakteri kim oynuyor? Gülümse Kaderine Eda hangi dizilerde oynadı? Gülümse Kaderine Eda evli mi araştırmaları yapılıyor.

Gülümse Kaderine Eda kim? FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Gülümse Kaderine dizisi oyuncularından Eda karakteri merak ediliyor. Gülümse Kaderine Eda kim araştırmasının yanı sıra Eda kaç yaşında, Gülümse Kaderine Eda gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Eda" karakteri kim oynuyor? Gülümse Kaderine Eda hangi dizilerde oynadı? Gülümse Kaderine Eda evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

Gülümse Kaderine Eda gerçek adı Bahar Şahin'dir.

Elif Bahar Şahin 4 Mayıs 1997, Ankara doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Bahar Şahin, 1997 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.

Yıl Yapım Rol
2017 Oha DiyorumBahar
Yol ArkadaşımCemre
2018 Yol Arkadaşım 2
İyi OyunNaz
Yıl Yapım Rol
2014-2017 O Hayat BenimMüge Atahan
2017 Lise DevriyesiIşıl Yılmaz
Kayıtdışıİnci
2018 ServetFerah Feza
2019-2020 Zalim İstanbulCeren Yılmaz Karaçay
2022- Gülümse KaderineEda

Gülümse Kaderine Eda kimdir? Gülümse Kaderine Eda gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi 'Eda' karakteri kim oynuyor?

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