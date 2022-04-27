Gülümse Kaderine Eda kimdir? Gülümse Kaderine Eda gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi 'Eda' karakteri kim oynuyor?

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GÜLÜMSE KADERİNE EDA KİM?

Gülümse Kaderine Eda gerçek adı Bahar Şahin'dir.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Elif Bahar Şahin 4 Mayıs 1997, Ankara doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Bahar Şahin, 1997 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.

BAHAR ŞAHİN'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

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