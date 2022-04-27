Gülümse Kaderine Ayşegül kimdir? Gülümse Kaderine Ayşegül gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi 'Ayşegül' karakteri kim oynuyor?

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GÜLÜMSE KADERİNE AYŞEGÜL KİM?

Gülümse Kaderine Ayşegül gerçek adı Aslı Sümen'dir.

ASLI SÜMEN KİMDİR?

Aslı Sümen, 1994 yılında Mersin'de doğan Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasının birincisidir.Eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdaresi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. 1.74 cm boyunda olan Aslı Sümen, mankenli ve fotomodellik yapmaktadır. 18 Kasım 2017 tarihinde Çin'de yapılan "Miss World" yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. ODTÜ' te Eşli Danslar Topluluğu'nda yarışarak üniversitesini temsil etmiştir.

Hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte instagram adı @asliisumen 'dir.

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