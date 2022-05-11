Gülümse Kaderine 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülümse Kaderine yeni bölüm fragmanı izle! Gülümse Kaderine yeni bölümde neler olacak?
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FOX TV'nin sevilen dizisi Gülümse Kaderine bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Gülümse Kaderine 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülümse Kaderine yeni bölüm fragmanı izle! Gülümse Kaderine yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Peki, Gülümse Kaderine 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülümse Kaderine yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Gülümse Kaderine yeni bölümde neler olacak?
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Eda, Fırat'ın çantasından aldığı pırlantaları Yaren'den gizler ve iki kız köşkte hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Zor duruma düşen Fırat kızlarından pırlantaları almak için fırsat kollamaktadır. Yaren'i Ekin'den kıskanan Ayşegül ise kızların açığını yakalamak istemektedir. Yaren, babası olduğunu bilmeden Kudret'in evinde hizmetçi olarak çalışırken, Eda elindeki pırlantalarla ikisi için yeni planlar yapmaya başlar. Yaren'in kimliğinden şüphelenmeyen Neval ise öğrendiği şok bir bilgiyle sarsılır.
Gülümse Kaderine 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Gülümse Kaderine her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'da FOX TV'de.
Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip Tıp Fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir.İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir... Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar... Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı...
- Bahar Şahin - Eda
- Sude Zülal Güler - Yaren
- Mine Tugay - Neval
- Doğan Bayraktar - Ekin
- Erkan Meriç - Fırat
- Burak Sergen - Kudret
- Ahu Sungur - Gönül
- Ertuğrul Postoğlu - Kenan
- Yalçın Hafızoğlu - Can
- Aslı Sümen - Ayşegül
- Ülkü Hilal Çiftçi - Damla
- Nazan Diper - Hacer
- Aslı Samat - Sibel
- Gamze Demirbilek - Sevim
- Sevinç Kumaş - Banu
- Duygu Arda - Nil
- Müge Su Şahin - Lale
- Bade Arazlı - Defne
- Suna Selen -
- Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü
- Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü