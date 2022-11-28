Gülten Matur kimdir? Gülten Matur yakalandı mı? Gülten Matur nerede yakalandı?

Son günlerde adını duyduğumuz Gülten Matur'un kim olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Gülten Matur yakalandı mı? Gülten Matur nerede yakalandı? sorularına da yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...

Gülten Matur kimdir? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Gülten Matur yakalandı mı? Gülten Matur nerede yakalandı? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

GÜLTEN MATUR KİMDİR?

Gülten Matur, DHKP/C Türkiye Sorumlusu'dur.

GÜLTEN MATUR YAKALANDI MI?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan, DHKP/C Türkiye Sorumlusu Gülten Matur'un yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi.MİT ve emniyetin ortak operasyonu sonucu, terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı. Matur'un yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öğrenildi. Yapılan açıklamaya göre bu kapsamda Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla bugün sabah saatlerinde İstanbul'da yakalandı.