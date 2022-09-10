Yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelen Gültekin Uysal'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Gültekin Uysal kimdir? Siyasetçi Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Gültekin Uysal hayatı ve biyografisi nedir?

Demokrat Parti genel başkanı ve Afyonkarahisar milletvekili olan Gültekin Uysal'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Gültekin Uysal kimdir? Siyasetçi Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Gültekin Uysal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜLTEKİN UYSAL KİMDİR?

Gültekin Uysal (d. 1976, Afyonkarahisar), Türk siyasetçi. Demokrat Parti genel başkanı ve Afyonkarahisar milletvekili.

1976 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokulu Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa İlköğretim Okulu'nda, ortaokul ve liseyi İstanbul'da Özel Üsküdar Fazilet Erkek Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Houston Üniversitesi'nde Siyaset bilimi alanında lisans eğitimine başladı. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans öğrenimini tamamladı.

2003-2005 yılları arasında Doğru Yol Partisi Afyonkarahisar il başkanı olarak görev yaptı. Mayıs 2005'te yapılan DYP büyük kongresinde genel idare kurulu üyeliğine seçildi. Aynı dönemde gençlikten sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2007 yılı seçimlerinde Afyonkarahisar'dan milletvekili adayı oldu. 16 Mayıs 2009 tarihinde ve 14 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen Demokrat Parti kongrelerinde genel idare kurul üyeliğine seçildi ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Aile şirketi Reisoğlu Mermer'de çalıştı. Türk Ocakları Afyonkarahisar şubesi, Liberal Düşünce Topluluğu, Afyon Eğitim Vakfı, Yörük-Türkmen Federasyonu gibi kuruluşlarda görev yaptı. Türkiye Günlüğü ve Piyasa dergilerinde çevirileri yayınlandı.

2008 DP kongresinde kavga

6 Ocak 2008 tarihinde yapılan Demokrat Parti kongresinde Mehmet Ağar konuşmasını tamamladıktan sonra yerine geçerken, genel başkan yardımcılarından Timur Gürgen bir anda karşısına çıktı. Gürgen, Ağar'a "Sizi tebrik ediyorum sayın genel başkan! Partiyi bu hallere düşürdünüz. Ne hallere düştük!" diye laf attı. Bu sözler üzerine Ağar ve çevresindeki kalabalık ekip hareketlenirken Genel Başkan Yardımcısı Gültekin Uysal, yanında bulunan Gürgen'e hamle yaparak kafa attı. Gürgen'in burnu kanadı. Araya diğer partililerin girmesiyle olay güçlükle yatıştırıldı. Bu kongrede Çağrı Erhan'ın en büyük destekçisi olan Uysal, kongreyi Süleyman Soylu'nun 14 oy farkıyla kazanması üzerine 2 yıl kadar muhalif kaldı.

DP genel başkanlığı

Gültekin Uysal, 6 Mayıs 2012 tarihinde Demokrat Parti genel başkanlığına seçildi.

Afyon'daki bir şehit cenazesinde bayılarak kafasını şehit tabuduna çarptı ve çok kısa bir süreyle Türkiye gündemine oturdu. Gültekin Uysal, bir dönem cezaevinde bulunan Demokrat Parti eski Genel Başkanı Mehmet Ağar ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a ziyaretleriyle de yankı uyandırmıştı.

Meclisteki milletvekillerinin ve siyasi partilerin faaliyetleri ve performansları hakkında veriler içeren bir rapor açıklamış ve Türkiye'deki siyasî sistemin değişmesi gerektiğini belirtmiştir.

Milletvekilliği

2018 Türkiye genel seçimleri'nde Millet İttifakı'nda yer alan Demokrat Parti, seçime İYİ Parti listelerinden girdi. İYİ Parti'nin Afyonkarahisar listelerinde yer alan Uysal, ilden kazanan adaylar arasında 6'ıncı ve son sırada milletvekili seçildi.

Özel Hayatı

Gültekin Uysal, evli ve iki kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir.