Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gültekin Uysal hayatı ve biyografisi!

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GÜLTEKİN UYSAL KİMDİR?

Gültekin Uysal (d. 1976, Afyonkarahisar), Türk siyasetçi. Demokrat Parti Genel Başkanı ve 27. Dönem Afyonkarahisar milletvekili.

Hayatı

1976 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokulu Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa İlköğretim Okulunda, Ortaöğrenimini ise İstanbul Özel Üsküdar Fazilet Erkek Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi bölümünde bölümünde tamamlamıştır. Eğitimi sırasında Erasmus kapsamında Houston'da 2 yıl dil eğitimi almıştır.

2003-2005 yılları arasında DYP Afyonkarahisar İl Başkanı olarak görev yaptı. Mayıs 2005'te yapılan DYP Büyük Kongresi'nde Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi. Aynı dönemde, Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007 yılı seçimlerinde Afyonkarahisar'dan Milletvekili adayı oldu. 16 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Demokrat Parti 5. Olağanüstü Büyük Kongresi ile 14 Ocak 2011 yılında yapılan Demokrat Parti 10. Olağan Büyük Kongresinde Genel İdare Kurul Üyeliğine seçildi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 6 Mayıs 2012 tarihinde yapılan, Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi. İş Hayatını Aile Şirketi Reisoğlu Mermer'de sürdürdü. Türk Ocağı Afyonkarahisar Şubesi, Liberal Düşünce Topluluğu, Afyon Eğitim Vakfı, Yörük-Türkmen Federasyonları gibi kuruluşlarda kurucu, üye ve yönetici olarak görev yaptı. "Türkiye Günlüğü" ve "Piyasa" dergilerinde çevirileri yayınlanmıştır.

2008 DP Kongresi'ndeki Olaylar



6 Ocak 2008 tarihinde yapılan Demokrat Parti Kongresinde Mehmet Ağar konuşmasını tamamladıktan sonra, yerine geçerken o sırada DP Genel Başkan Yardımcılarından Prof. Dr. Timur Gürgen, bir anda ortaya çıktı. Gürgen, Ağar'a, 'Sizi tebrik ediyorum sayın Genel Başkan, Partiyi bu hallere düşürdünüz. Ne hallere düştük' diye laf attı. Bu sözler üzerine Ağar ve çevresindeki kalabalık ekip hareketlenirken, dönemin Genel Başkan Yardımcısı Gültekin Uysal, yanında bulunan Gürgen'e hamle yaparak kafa attı. Prof. Gürgen'in burnu kanadı. Araya diğer partililerin girmesiyle olay güçlükle yatıştırıldı. Bu kongrede Çağrı Erhan'ın en büyük destekçisi olan Uysal kongreyi Süleyman soylunun 14 oy farkıyla kazanması üzerine 2 yıl kadar muhalif kaldı.

DP genel başkanlığı



Afyon'daki bir şehit cenazesinde bayılarak kafasını şehit tabuduna çarptı ve çok kısa bir süreyle Türkiye gündemine oturdu. Gültekin Uysal, bir dönem cezaevinde bulunan eski Demokrat Parti Genel Başkanı Mehmet Ağar ve Bodrum Belediye başkanı Mehmet Kocadon'a ziyaretleriyle de yankı uyandırmıştı.

Meclisteki Milletvekillerinin ve siyasi partilerin faaliyetleri ve performansları hakkında veriler içeren bir rapor açıklamış ve Türkiye'deki siyasi sistemin değişmesi gerektiğini belirtmiştir.

Milletvekilliği

2018 Türkiye genel seçimleri'nde Millet İttifakı'nda yer alan Demokrat Parti, seçime İYİ Parti listelerinden girdi. İYİ Parti'nin Afyonkarahisar listelerinde yer alan Uysal, ilden kazanan adaylar arasında 6. ve son sırada milletvekili seçildi.

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