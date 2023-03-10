Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gültekin Uysal hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gültekin Uysal'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gültekin Uysal hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gültekin Uysal'ın hayatını araştırıyor. Peki, Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GÜLTEKİN UYSAL KİMDİR?

Gültekin Uysal, 1976, Afyonkarahisar'da doğdu.

Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Houston Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldı.

2003-2005 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nin Afyonkarahisar il başkanı oldu.

2005'te gerçekleştirilen DYP kongresinde de genel idare kurulu üyeliğine getirildi.

2007 yılında da yapılan seçimlerde milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Öte yandan Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde de genel başkanlığı yapan Uysal, aile şirketi Reisoğlu Mermer'de de çalışma hayatını sürdürdü. Bunun yanında Türk Ocağı Afyonkarahisar Şubesi, Liberal Düşünce Topluluğu, Afyon Eğitim Vakfı, Yörük-Türkmen Federasyonları gibi kuruluşlarda yönetici olarak çalıştı.

Ayrıca Türkiye Günlüğü ile Piyasa dergilerinde de çeviriler yayınladı.

27. dönem İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayıdır.