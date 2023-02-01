Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gültekin Uysal hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gültekin Uysal'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal hayatı ve biyografisi!

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Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gültekin Uysal hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gültekin Uysal'ın hayatını araştırıyor. Peki, Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GÜLTEKİN UYSAL KİMDİR?

Gültekin Uysal (d. 3 Nisan 1976, Afyonkarahisar), Türk siyasetçi. Demokrat Parti genel başkanı ve Afyonkarahisar milletvekili. 3 Nisan 1976 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokulu Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa İlköğretim Okulu'nda, ortaokul ve liseyi İstanbul'da Özel Üsküdar Fazilet Erkek Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Houston Üniversitesi'nde Siyaset bilimi alanında lisans eğitimine başladı. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans öğrenimini tamamladı.

Dedesi Adalet Partisi'den İscehisar belediye başkanlığı ve Doğru Yol Partisi İscehisar kurucu ilçe başkanlığı, amcası Anavatan Partisi'den İscehisar belediye başkanlığı yapmıştır. 003-2005 yılları arasında Doğru Yol Partisi Afyonkarahisar il başkanı olarak görev yaptı. Mayıs 2005'te yapılan DYP büyük kongresinde genel idare kurulu üyeliğine seçildi. Aynı dönemde gençlikten sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2007 yılı seçimlerinde Afyonkarahisar'dan milletvekili adayı oldu. 16 Mayıs 2009 tarihinde ve 14 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen Demokrat Parti kongrelerinde genel idare kurul üyeliğine seçildi ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Aile şirketi Reisoğlu Mermer'de çalıştı. Türk Ocakları Afyonkarahisar şubesi, Liberal Düşünce Topluluğu, Afyon Eğitim Vakfı, Yörük-Türkmen Federasyonu gibi kuruluşlarda görev yaptı. Türkiye Günlüğü ve Piyasa dergilerinde çevirileri yayınlandı.

Gültekin Uysal, 6 Mayıs 2012 tarihinde Demokrat Parti genel başkanlığına seçildi. 2018 Türkiye genel seçimleri'nde Millet İttifakı'nda yer alan Demokrat Parti, seçime İYİ Parti listelerinden girdi. İYİ Parti'nin Afyonkarahisar listelerinde yer alan Uysal, ilden kazanan adaylar arasında 6'ıncı ve son sırada milletvekili seçildi. Gültekin Uysal, evli ve iki kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir.